Cum arată anul școlar 2026-2027, propus de Ministerul Educației. Document oficial

Cursurile anului școlar 2026 – 2027 încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Anul școlar 2026-2027 începe la data de 1 septembrie 2026, se încheie la data de 31 august 2027 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, conform proiectului pus în consultare publică de Ministerul Educației.

Structura anului şcolar 2026-2027

Art. 2 (1) Anul şcolar 2026-2027 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

a) intervale de cursuri:

Modul 1 – de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

Modul 2 – de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;

Modul 3 – de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

Modul 4 – de luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

Modul 5 – de miercuri, 5 mai 2027 până vineri, 18 iunie 2027;

b) intervale de vacanță:

– de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

– de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 22 februarie – 7 martie 2027;

– de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027;

– de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027. (

2) Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2026, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

5 octombrie 2026 este zi liberă

Art. 3 În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

„Şcoala altfel” și „Săptămâna verde”

Art. 4 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică și din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

(3) La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică. Art. 5 În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

