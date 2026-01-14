Studenții cer o întâlnire cu Ilie Bolojan, după numirea acestuia ca ministru interimar al Educației

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, recent numit ministru interimar al Educației, pentru a discuta principalele probleme care vizează finanțarea și accesibilitatea învățământului superior, relatează Mediafax.

Bugetul pentru educa ție, bursele și transportul, principalele teme ale discu ției

Reprezentanții studenților spun că doresc un dialog direct cu Ilie Bolojan pe marginea bugetului alocat educației și cercetării pentru anul 2026, precum și în legătură cu bursele și facilitățile de transport pentru studenți. Totodată, ANOSR vrea clarificări privind declarațiile recente referitoare la reducerea cifrei de școlarizare în învățământul superior și la posibila diminuare a finanțării universităților.

În acest sens, alianța studenților a transmis o solicitare oficială de audiență către premier, subliniind importanța unui dialog deschis și fundamentat. Potrivit ANOSR, „un dialog onest, bazat pe date și argumente solide reprezintă un act de responsabilitate și respect față de comunitatea de studenți și sistemul de educație din România”, atitudine pe care studenții se așteaptă ca prim-ministrul să o adopte în tratarea cererii de întâlnire.

România, sub media UE la sprijinul acordat studen ților

Studenții atrag atenția că România se situează sub media europeană în ceea ce privește sprijinul financiar acordat studenților din învățământul terțiar, aceștia beneficiind de un sprijin echivalent cu aproximativ 10% din veniturile lor lunare. În același timp, ANOSR amintește că Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2030 cel puțin 50% dintre tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani să fie absolvenți de învățământ terțiar.

În prezent, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu un procent de doar 23,2% în anul 2024, semnificativ mai mic decât al următoarei țări clasate. În acest context, studenții consideră că orice decizie de reducere a finanțării universităților sau a cifrei de școlarizare ar contraveni obiectivelor asumate de statul român și ar afecta dezvoltarea sistemului de educație.

„De asemenea, având în vedere faptul că Uniunea Europeană și-a asumat atingerea țintei de 50% din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 în privința absolvirii de învățământ terțiar până în anul 2030, în prezent România ﬁind în anul 2024 pe ultimul loc la nivel european cu un procent de doar 23,2%, mai mic cu 8,4% decât a următoarei clasate, considerăm că o decizie de reducere a ﬁnanțării învățământului superior și reducere a cifrei de școlarizare acționează împotriva dezvoltării sistemului de educație și a obiectivelor statului român”, arată alianța studenților.

AUTORUL RECOMANDĂ