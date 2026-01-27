Inundații în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești

Drum închis din cauza ploilor, în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești (sat Pârșani), pârâul Teslui.

În această dimineață, în jurul orei 06:30, ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă, s-au produs scurgeri de pe versanți și torenți, care au condus la creșteri de niveluri și debite pe pârâul Teslui, fără depășirea Cotelor de Apărare.

Circulația rutieră a fost oprită temporar

În aceste condiții, a fost inundată partea carosabilă a DJ 641 (Mischii – Caracal), în localitatea Pielești, sat Pârșani, pe o lungime de aproximativ 80 de metri, cu o lamă de apă de circa 40 de centimetri.

Situația a fost generată de incapacitatea tuburilor de scurgere de sub podul de cale ferată de a prelua debitul crescut.

Circulația rutieră a fost închisă temporar de către Poliția Rurală și CLSU Pielești, traficul fiind dirijat pe o rută ocolitoare, situată aval la aproximativ 500 m, până la retragerea apei de pe carosabil.

Apele Române Jiu prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, continuă acțiunile de monitorizare și supraveghere a zonei, pentru prevenirea unor situații de risc suplimentare.

Autorul recomandă: