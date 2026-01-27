Bolojan ar vota „Da” dacă ar fi referendum cu tema unirii României cu Republica Moldova

Premierul Ilie Bolojan se află marţi în Germania, într-o vizită oficială în cadrul căreia va purta discuţii cu cancelarul Friedrich Merz. Bolojan spune că evenimentul are trei componente distincte şi a fost programat de câteva luni bune.

Premierul a mai spus că va avea mai multe întâlniri pe componenta de dezvoltare economică, pentru că Germania „este cel mai important partener comercial al României”, vor mai avea loc întrevederi pe componenta de apărare, în cadrul căreia ministrul Apărării din Germania va semna un Memorandum cu ministrul Apărării român, Radu Miruţă, pentru a putea face achiziţii comune prin programul SAFE. De asemenea, discuţiile care vor avea loc se vor axa şi pe investiţiile pe care Germania le poate face în industria de apărare românească.

Ultima componentă este de natură politică şi ţine de contextul european care include sprijinirea Republicii Moldova şi relaţia Germaniei cu România.

În cadrul aceluiaşi interviu, premierul Ilie Bolojan a declarat că, în cazul unui referendum prin care s-ar cere opinia românilor cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, ar vota „Da.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan se foloseşte de absorbţia banilor din PNRR ca să facă evaluarea miniştrilor din cabinet

Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi le amână cu o săptămână