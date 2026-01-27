Dosar de trafic de droguri, „păstrat” în sertar de DIICOT Iași vreme de 8 ani. Ce a pus capac la tot cazul

Caz incredibil din justiția românească dezvăluit de Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT au ținut la sertat timp de 8 ani un dosar de trafic de droguri, iar cazul a fost trimis în instanță cu doar câteva luni înainte de împlinirea termenului de prescripție.

Conform sursei citate, nici n-au apucat judecătorii să stabilească primul termen pentru audieri că a și trecut data până la care inculpatul mai putea fi condamnat.

Pe cale de consecință, tot ce au putut face judecătorii a fost să constate încetarea procesului penal în urma prescripției faptei.

Cazul, pe scurt

În noaptea de 18 spre 19 mai 2017, undeva până în ora 01:00, un biciclist a fost oprit în zona Copou de o patrulă de polițiști. Oamenii legii au vrut doar să-i atragă atenția că nu purta echipamentul reflectorizant obligatoriu în cazul circulației pe timp de noapte, dar, observând că biciclistul devine agitat, l-au percheziționat. La verificarea corporală a fost găsită o pungă în care se aflau muguri de canabis, în greutate totală de 34,6 grame.

La audieri, Valentin Partene a povestit că un prieten îi oferise suma de 2.400 de lei ca să cumpere canabis pentru el. Însă, pentru oamenii legii, și simpla acțiune de intermediar l-a transformat pe Partene în traficant de droguri, faptă pedepsită cu închisoarea pe un termen de până la 7 ani.

Deși tânărul și-a recunoscut fapta, dosarul s-a „rătăcit” prin sertarele birourilor de la DIICOT, notează zdi.ro.

Află aici momentele incredibile petrecute la tribunal, după 8 ani de la întocmirea dosarului.