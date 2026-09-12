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Dan Negru spune că programa școlară a format generații întregi de „papagali”. „Și eu am picat testul PISA!”

Dan Negru spune că programa școlară a format generații întregi de „papagali”. „Și eu am picat testul PISA!”
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Dan Negru spune că programa școlară a format generații întregi de „papagali”. „Și eu am picat testul PISA!”
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Dan Negru spune că rezultatele slabe de la testele PISA arată eșecul sistemului educațional, nu al copiilor.

Prezentatorul TV Dan Negru le-a transmis elevilor să nu fie descurajați de criticile venite din partea celor cu „mai multă minte”.

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Dan Negru consideră că școala i-a învățat pe elevi doar să memoreze

Omul de televiziune a încercat el însuși testul PISA și le-a luat apărarea copiilor stigmatizați în spațiul public. Negru a explicat de ce vina aparține exclusiv modului de predare.

„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram! Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd zilele astea o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale.

Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o… Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ. Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit”, a declarat Dan Negru.

Dan Negru spune că programa școlară a format „generații întregi de papagali”

Dan Negru a spus că școala românească a prioritizat mereu reproducerea mecanică a informațiilor, în timp ce testele internaționale măsoară aplicabilitatea informației predate.

„Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen. PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete. Școala românească nu ne învață asta! Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația! Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa.

Killa Fonic, Holograf, Dan Negru, Selly-oameni din generații și lumi diferite-au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești”, a mai declarat Dan Negru, potrivit b1tv.ro.

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