Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru acest weekend. Zilele de sâmbătă și duminică, 12 și 13 septembrie 2026, aduc ploi însemnate cantitativ, precum și descărcări electrice și, izolat, grindină. Doar în anumite zone din țară va ploua torențial, în următoarele 36 de ore.

A fost emisă o informare meteorologică valabilă pentru 12 septembrie, ora 10:00 – 13 septembrie, ora 22:00. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă, intensificări ale vântului.

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Cod galben de averse torențiale

„Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 l/mp. Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum și la munte în general cu viteze de 40…60 km/h”, transmite ANM.

Meteorologii au emis și un cod galben de intensificări ale vântului, valabil pentru județele Mehedinți și Dolj. Pe parcursul zilei de sâmbătă vântul va prezenta intensificări în județele Mehedinți și Dolj cu viteze de 50…65 km/h.

A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, valabil în intervalul 12 septembrie, ora 14:00 – 13 septembrie, ora 05:00.

„În județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și local de peste 30…40 l/mp”, transmite ANM.

Cum va fi vremea în București, în weekend

A fost emisă și prognoza pentru Municipiul București, valabilă în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 – 13 septembrie, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza. De asemenea, meteorologii anunță posibile averse cu descărcări electrice.

„Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi după-amiaza și noaptea, când vor fi averse (cantități de apă în general de 3…5 l/mp, izolat 8…10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 14…15 grade”, anunță ANM.

De asemenea, duminică, 13 septembrie, intervalul 09:00 – 22:00, vremea se va răci, iar cerul va fi temporar noros. Vor fi prezente averse după-amiaza și seara.

„Vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 5…10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. În intervalul 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 22, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică”, transmite ANM.

Sursă foto: ANM, Gândul