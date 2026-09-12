Ion Cristoiu: Nicușor Dan nu desemnează un premier, deoarece e ocupat – Scrie

În Pastila sa editorială de sâmbătă, 12 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că Nicușor Dan nu desemnează un premier, deoarece este ocupat cu scrisul.

„La împlinirea a 25 de ani de la atentatele teroriste de 11 septembrie 2001, președintele Nicușor Dan a semnat, într-o publicație americană conservatoare, The Washington Times, un text intitulat „Când toți românii au fost americani pentru o zi”.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Din punct de vedere politic, acțiunea, care este sub semnul contractului de lobby cu o firmă americană, nu ne spune mare lucru. De ceva vreme, Nicușor Dan încearcă să intre, dacă se poate spune așa, pe sub pielea lui Donald Trump. Evident, fără a renunța sau fiind, în același timp, deja sub pielea ursului de online, sigur pare ușor de schițat. Comparația este o imagine. În cazul celor două personaje nu putem vorbi că prezentul intră sau iese din pielea lor.

Din punct de vedere fizic, textul e mai mult de consum intern. E clar că a fost plătit sau este rodul acestor bani pe care Nicușor Dan îi dă unei firme de lobby, care firmă ar avea misiunea să nu știu să-l avem.

Misiunea ca Nicușor Dan să se dea bine pe lângă administrația Trump a fost aproape exclusiv de uz intern, pentru că pe plan american nu a avut niciun ecou pleiul acestei comemorări. Toată lumea a scris și a înălțat cântări Americii. Președintele Donald Trump este absolut insensibil. Asemenea, n-ai cum să zici, pișcături dulci venite din partea unor lideri.

Dar, pe plan intern, Nicușor Dan a ținut să arate încă o dată, prin acest articol, că e în grațiile administrației Trump. Nu știm dacă este sau nu, dar, în niciun caz, publicarea acestui articol nu arată și nu dovedește că e în grațiile textului. Textul, putem spune, este plin de clișeele folosite de 25 de ani când este vorba de atentate. Domnia sa vorbește de groaza care s-a simțit, nu știu, el așa.

„Această dată istorică a fost, de asemenea, una personală. La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, simt încă, și după 25 de ani, groaza, revolta și indignarea pe care le-am simțit cu toții, în fața acestor acte de terorism.”

Îmi amintesc că mi-am dat seama că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci și împotriva valorilor și a tuturor societăților.

Este un clișeu, pentru că n-are cum să-și amintească așa o revelație în conștiință. El își amintește nici o străfulgerare, nici uimirea, nici uluirea, nici trăirea, zguduirea, da, bun.

Dincolo de acestea, și acest moment ne arată că e ceva la care nu e în regulă la Cotroceni, și anume că nimic nu se face bine făcut.

Acest text are așa o…

Are, începe așa: „Acum 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New York-ul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania.”

Acesta era un text, ar trage un memorial de ce a simțit nevoia Nicușor Dan să scrie „într-o dimineață senină de septembrie”? Pentru că aici a dat-o pe proză.

Asta îmi amintește că Tudor Arghezi scria că, atunci când l-a întâlnit pe Caragiale, adolescent fiind, Caragiale l-a întrebat: „Tu scrii, mă, băiete?” Nu i-a zis „Tu scrii?”, ci „Nu, mă, băiete, nu mă minți, te văd după ochi”.

Deci și eu cred că, dacă l-ar vedea Caragiale pe Nicușor Dan, aș spune: „Bătut scrii, băiete.”

Deci, părerea mea este că el scrie proză pe ascuns. Această formulare, care, mă rog, e banală din punct de vedere literar, nu-și avea rostul, dar normal era ca cineva să-i spună, când a terminat el textul: „Domnule președinte, nu merge.”

„Zi, senină, deja ai dat-o pe proză.”

Oricum, este clar că Nicușor Dan nu desemnează un premier, deoarece e ocupat cu proza. Scrie pe ascuns.”, spune Ion Cristoiu.