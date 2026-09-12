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Arabia Saudită închide conducta Est-Vest după un atac cu drone lansate din Irak. Ruta transporta 5 milioane de barili pe zi și ocolea Ormuzul

Sursa foto: Facebook
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Arabia Saudită a suspendat temporar conducta Est-Vest după un atac cu drone despre care Riadul și Bagdadul spun că ar fi pornit din Irak. Ruta transporta 4-5 milioane de barili de petrol pe zi și devenise vitală pentru ocolirea Strâmtorii Ormuz, după blocajul instituit de SUA și Iran.

O nouă lovitură asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu pune presiune pe o piață petrolieră deja zdruncinată de războiul dintre Statele Unite și Iran. Arabia Saudită a suspendat temporar operațiunile prin conducta Est-Vest după un atac cu drone asupra infrastructurii petroliere din regiunile Riad și Medina, potrivit BBC.

Ministerul saudit al Energiei a anunțat că oprirea conductei este o măsură temporară de precauție.

Au fost vizate obiective ale infrastructurii petroliere din regiunile Riad și Medina. Imagini din satelit au indicat apariția unui nor de fum negru în apropierea conductei, la sud de Medina.

Sursa foto: X/@clashreport

Sursa foto: X/@clashreport

Autoritățile saudite au raportat și mai multe persoane rănite, în timp ce evaluarea pagubelor continuă.

Atât Arabia Saudită, cât și Irakul au afirmat însă că dronele ar fi fost lansate de pe teritoriul irakian. În Irak activează mai multe grupări armate, inclusiv miliții susținute de Iran.

Bagdadul a condamnat atacul și a declanșat o operațiune pentru identificarea celor responsabili. Autoritățile încearcă să stabilească de unde au fost lansate dronele și cine se află în spatele operațiunii. Guvernul irakian a demis inclusiv un comandant militar care coordonase operațiuni în provincia Maysan, din sud-estul Irakului, la frontiera cu Iranul.

Sursa video – X/@MenchOsint

Irakul a decis și închiderea temporară a punctului de frontieră Shalamcheh cu Iranul, ca măsură de precauție, în timp ce operațiunea pentru identificarea celor implicați în atac continuă.

Conducta care permite Arabiei Saudite să ocolească Strâmtoarea Ormuz

Importanța conductei Est-Vest a crescut spectaculos odată cu perturbarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Infrastructura, lungă de aproximativ 1.200 de kilometri, traversează Peninsula Arabică și permite transportarea țițeiului din estul Arabiei Saudite către terminalele de la Marea Roșie. Petrolul poate fi astfel exportat fără ca petrolierele să traverseze Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de trecere pentru energia mondială și, în același timp, una dintre cele mai vulnerabile zone ale actualului conflict regional.

În ultimele luni, prin conducta Est-Vest au fost transportate aproximativ 4-5 milioane de barili de petrol pe zi, potrivit Reuters. Volumul reprezintă aproximativ 4-5% din oferta mondială de petrol, ceea ce explică impactul pe care orice întrerupere prelungită l-ar putea avea asupra pieței.

Suspendarea vine într-un moment în care traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus drastic pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran. Presiunea se manifestă simultan și asupra celeilalte mari căi maritime de acces către Marea Roșie.

Atacurile asupra navelor din zona Strâmtorii Bab el-Mandeb au afectat transporturile, iar Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că livrările saudite de țiței au coborât la cel mai redus nivel din ultimii peste 30 de ani.

Tensiunile acumulate pe principalele rute energetice ale regiunii au împins din nou prețul petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Tensiuni și în zona controlată de Houthi

Atacul asupra conductei saudite intervine într-o perioadă de escaladare și în zona Mării Roșii.

Patru surse din cadrul guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că rebelii Houthi, susținuți de Iran, au capturat insula Perim, o poziție strategică în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie.

Arabia Saudită a solicitat sprijin militar din partea Statelor Unite împotriva Houthi.

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