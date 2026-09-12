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Omar Hayssam, luat în custodie publică, după eliberarea din Penitenciarul Jilava. Va părăsi teritoriul României sub escortă

Omar Hayssam, luat în custodie publică, după eliberarea din Penitenciarul Jilava. Va părăsi teritoriul României sub escortă
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Vineri, 11 septembrie 2026, Omar Hayssam, a fost eliberat condiționat din spatele gratiilor. Sirianul a părăsit sediul penitenciarului Jilava, de unde a fost preluat de o echipă de ofițeri de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Autoritățile au emis un nou comunicat prin care transmit că bărbatul a fost luat în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării de pe teritoriul României. Se va afla sub escortă. 

Din cauza stării de sănătate, acesta se află momentan internat într-un spital, sub pază și supraveghere permanentă. După externare, va fi transferat într-un centru al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), unde vor continua procedurile pentru returnarea sa.

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Omar Hayssam, cel mai căutat TERORIST al României, scos din penitenciar în scaun cu rotile și dus la o clinică privată

Omar Hayssam, scos din penitenciar în scaun cu rotile și dus la o clinică privată – imaagine din 2025. Foto: Gândul

„Față de cetățeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază și supraveghere permanentă în cadrul unei unități spitalicești, unde primește îngrijirile medicale necesare. La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al IGI pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării”, anunță Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Omar Hayssam, eliberat condiționat din penitenciar

Vă reamintim că vineri, 11 septembrie 2026, Omar Hayssam a fost eliberat din spatele gratiilor. Tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată a lui Omar Hayssam. Sirianul executa o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în 2015. Decizia instanței este definitivă.

Omar Hayssam a fost condamnat pentru implicarea în răpirea celor trei jurnaliști români, Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci și Ovidiu Ohanesian, la Bagdad, în martie 2005. În februarie 2008, sirianul a fost condamnat în lipsă pentru terorism.

În 2006, Hayssam a fost eliberat pe motive medicale, după ce fusese diagnosticat cu cancer în fază terminală. Ulterior, a fugit din România și a fost adus în țară șapte ani mai târziu.

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