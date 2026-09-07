Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar

Primarul Craiovei a fost astăzi la deschiderea noului an școlar, la cea mai mare unitate de învățământ din cel mai mare cartier al orașului. Lia Olguța Vasilescu a adresat un apel directorilor de școli să interzică părinților să mai contribuie cu bani la fondul clasei, întrucât există fonduri pentru acoperirea întregului necesar de utilități. Primarul i-a asigurat pe șefii instituțiile că sunt bani pentru investiții, ba mai mult, au existat situații când sume nefolosite s-au întors la primărie. Vasilescu a vorbit despre condițiile din școlile din oraș, despre care a spus că sunt comparabile cu cele europene.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

30 de milioane de euro, investiți în unitățile de învățământ din Craiova

„Am ales să deschid noul an la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, din Craiovița Nouă, cea mai mare școală din cel mai mare cartier al Craiovei. Anul acesta, școala împlinește 55 de ani de la înființare, însă astăzi arată ca o clădire nouă, fiind complet renovată și dotată prin fonduri europene. În acest an, Primăria Craiova a investit peste 30 de milioane de euro în unitățile de învățământ, din fonduri europene și de la bugetul local. Astăzi, elevii din Craiova învață în școli renovate, cu mobilier nou, laboratoare și echipamente moderne, în condiții comparabile cu cele din orice oraș european, dar sunt și unități de învățământ unde vor continua investițiile”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Apelul primarului Craiovei către directorii de școli

„Ca și anii trecuți, Primăria Craiova pune la dispoziția unităților de învățământ și sume de bani pe care le pot cheltui prin propria contabilitate pentru investiții, astfel că NU ESTE NEVOIE SĂ PLĂTEASCĂ PĂRINȚII PENTRU FONDUL CLASEI SAU FONDUL ȘCOLII VREUN LEU. Școlile au sumele necesare și pentru hârtie igienică, săpun, prosoape etc, dar și pentru alte investiții, cum ar fi mașini de spălat vase, perdele șamd. De asemenea, școlile pot solicita mobilier școlar sau reparații care să fie efectuate de firmele care au contract cu primăria, dacă mai este cazul. Anual, de la școli s-au restituit primăriei bani necheltuiți de școli. Și vorbim de sume importante…

Insist ca directorii să oprească această practică, solicitarea mea în acest sens fiind făcută anual la Inspectoratul Școlar Județean și demonstrând conducerii IȘJ că banii dați de primărie școlilor nu se cheltuie. Și atunci de ce se mai cer alți bani copiilor? Le doresc mult succes tuturor elevilor, profesorilor și părinților”, a adăugat primarul Craiovei.