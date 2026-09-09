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Uniforme abligatorii, teste antidrog și monitorizare audio-video vor românii în școli. Sondajul care arată cum este percepută Educația

Uniforme abligatorii, teste antidrog și monitorizare audio-video vor românii în școli. Sondajul care arată cum este percepută Educația
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Românii au opinii împărțite în ceea ce privește pregătirea unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar: vor introducerea uniformelor, monitorizarea audio-video și teste antidrog. Un sondaj INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula dezbateri despre subiecte diverse și politici publice, pornind de la opinia românilor, în parteneriat cu instituții academice de prestigiu. Despre cum au fost pregătite școlile pentru deschiderea noului an, părerile românilor sunt aproape în egală măsură pro și contra.

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Românii vor reguli mai ferme în școli

„Datele indică o societate puternic divizată în ceea ce privește capacitatea sistemului de educație de a pregăti corespunzător, dar foarte hotărâtă atunci când vine vorba despre introducerea unor reguli mai ferme în școli. Susținerea ridicată pentru testarea antidrog și monitorizarea audio-video sugerează că, în percepția publică, siguranța copiilor tinde să prevaleze asupra preocupărilor privind autonomia individuală sau protejarea vieții private. Este un semnal relevant despre nivelul de îngrijorare socială asociat mediului școlar și despre așteptarea ca instituțiile să intervină mai ferm pentru prevenirea riscurilor. Uniforma școlară pare să fie privită mai puțin ca un instrument de disciplină și mai mult ca un mecanism de diminuare a diferențelor sociale vizibile dintre copii. Susținerea sa consistentă indică o sensibilitate publică foarte ridicată față de inegalitățile care se manifestă în interiorul școlii. Dincolo de reducerea discriminării, rezultatul poate indica și o nevoie mai generală de ordine, predictibilitate și repere comune în spațiul școlar”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Nivelul de pregătire a școlilor

45.3% dintre participanții la sondaj consideră că școlile din România sunt foarte bine și destul de bine pregătite pentru începerea noului an școlar (8% foarte bine pregătite și 37.3% destul de bine pregătite), în timp ce 45.5% apreciază că unitățile de învățământ sunt destul de slab sau foarte slab pregătite (25.4% destul de slab pregătite și 20.1% foarte slab pregătite). 8.5% nu știu / nu pot aprecia și 0.7% nu răspund.

Cred că școlile din România sunt bine pregătite pentru începerea noului an școlar într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, locuitorii din urbanul mare și angajații la stat.

Sunt de părere că școlile sunt slab pregătite pentru începerea noului an școlar într-un procent peste media eșantionului: votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, locuitorii din București și din urbanul mic, angajații la privat.

Uniforma școlară, între obligație și opțiune

77% dintre cei chestionați consideră că uniforma școlară obligatorie ar reduce discriminarea dintre elevi în foarte mare sau destul de mare măsură (52.9% în foarte mare măsură și 24.1% în destul de mare măsură). În schimb, 20.6% își exprimă dezacordul față de această măsură (8.1% sunt de acord în destul de mică măsură și 12.5% în foarte mică măsură/deloc). Non-răspunsurile însumează 2.4%.

Apreciază că uniforma obligatorie ar diminua discriminarea într-un procent mai ridicat decât restul populației: votanții PSD și AUR, femeile, persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste, cei cu educație primară și angajații la stat.

Persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, cei cu nivel de educație primară sau medie, locuitorii din urbanul mare și angajații la stat sunt de părere într-o proporție mai mare decât media că uniforma școlară nu ar reduce discriminarea.

Românii vor introducerea testării antidrog

83.4% dintre respondenți sunt de acord în foarte mare și destul de mare măsură cu introducerea testării antidrog în rândul elevilor cu vârsta de peste 14 ani (60.8% în foarte mare măsură și 22.6% în destul de mare măsură). La polul opus, 15.2% își exprimă dezacordul față de o astfel de măsură (5% sunt de acord în destul de mică măsură și 10.2% în foarte mică măsură/deloc). Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 1.4%.

Sunt de acord cu introducerea testării antidrog în școli într-un procent mai ridicat decât restul populației: votanții AUR, persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, cei cu educație medie, utilizatorii de TikTok și angajații la stat.

Votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București își exprimă dezacordul față de testarea antidrog a elevilor peste 14 ani într-o proporție mai mare decât media.

Monitorizarea audio-video

74.5% dintre cei intervievați sunt de acord în foarte mare și destul de mare măsură ca sălile de clasă să fie monitorizate audio-video în permanență (51% în foarte mare măsură și 23.5% în destul de mare măsură). În schimb, 22.8% sunt de acord în destul de mică sau foarte mică măsură/deloc cu această măsură (7.5% în destul de mică măsură și 15.3% în foarte mică măsură/deloc). Non-răspunsurile reprezintă 2.7%.

Susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă într-un procent mai mare ca media: votanții PSD și AUR, femeile, persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste, cei cu educație primară sau medie, locuitorii din mediul rural și utilizatorii TikTok.

Votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București, locuitorii din mediul urban cu peste 90.000 de locuitori, utilizatorii de Instagram și angajații la privat resping măsura într-o proporție mai ridicată decât restul populației.

Prezentarea grafică a datelor sondajului este disponibilă AICI.

Datele sondajului au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, metoda de cercetare a constat în interviuri telefonice prin intermediul chestionarului. Volumul eșantionului a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Sondaj de opinie este realizat, lunar, de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

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