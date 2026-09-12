Un adolescent de 15 ani a fost găsit în viață în Alaska (SUA), după ce a supraviețuit trei zile agățat de carena răsturnată a micului său vas de pescuit. Cum a făcut față apelor înghețate ale Mării Bering.

Tragedia din Marea Bering: Cum s-a răsturnat ambarcațiunea

În timp ce doi însoțitori ai săi, fratele său de 35 de ani și vărul său, au murit în urma naufragiului, adolescentul, care prezenta simptome de hipotermie, a fost salvat de echipajul unei bărci de pescuit, transmite ABC News.

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Tragedia a avut loc vineri, 4 septembrie, în largul insulei Saint-Laurent, din vestul Alaskăi.

Grupul plecase vineri din satul Savoonga la bordul unei bărci de pescuit de 5,5 metri lungime, cu intenția de a se întoarce duminică dimineață.

După ce nu s-au mai întors pe uscat, dispariția lor a fost semnalată autorităților, duminică seara.

Vremea extremă a împiedicat echipele de salvare aeriene să înceapă căutările înainte de luni dimineață.

Salvarea din Alaska, un miracol descris de Garda de Coastă

Un avion HC-130 al Gărzii de Coastă americane a reperat în cele din urmă barca răsturnată, la 6,5 km de insulă.

Adolescentul de 15 ani se afla atunci pe carenă, singur. Echipajul i-a aruncat o barcă de salvare și echipament de supraviețuire, înainte de a coordona operațiunea de salvare împreună cu „Northwest Explorer”, o navă care se afla în apropiere.

Totodată, au fost lansate rachete de semnalizare pentru a permite navei să localizeze mai ușor epava.

„Este un miracol”, a declarat locotenent-comandorul Jonathon Resch, pilotul Gărzii de Coastă care l-a văzut pe adolescent.

Cum s-a produs, însă, tragedia? Potrivit lui Darren Toolie-Noongwook, un alt frate al tânărului salvat, o undiță s-ar fi încurcat în motor. Ambarcațiunea s-ar fi răsturnat și vremea rea ar fi contribuit la naufragiu.

Adolescentul și vărul său ar fi reușit să se urce pe carenă. Din nefericire, vărul s-a panicat și s-a aruncat în apă, înainte de a se îneca. Tânărul a rămas singur pe barca răsturnată, în așteptarea ajutorului despre care nu știa, neapărat, că va sosi.

Sursa foto/video: X / @ExxAlerts