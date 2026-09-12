Prima pagină » EXCLUSIV » Dosarul morții Anei Oroș s-a clasat, iar pe locul în care a fost sfâșiată de câini se ridică blocuri. Ciprian Ciucu spunea atunci că e teren inundabil și că niciun gard nu poate fi autorizat

Dosarul morții Anei Oroș s-a clasat, iar pe locul în care a fost sfâșiată de câini se ridică blocuri. Ciprian Ciucu spunea atunci că e teren inundabil și că niciun gard nu poate fi autorizat

Dosarul morții Anei Oroș s-a clasat, iar pe locul în care a fost sfâșiată de câini se ridică blocuri. Ciprian Ciucu spunea atunci că e teren inundabil și că niciun gard nu poate fi autorizat
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Când Ana Oroș a fost ucisă de câini pe terenul de lângă Lacul Morii, explicația oficială era că parcela se află în zonă inundabilă și că până și ridicarea unui gard ridica probleme. Trei ani mai târziu, limitele par să fie altele: pe același teren este pregătit un ansamblu de locuințe colective. Iar relansarea proiectului vine la doar câteva luni distanță de când dosarul penal privind moartea femeii a fost clasat.

Pe 21 ianuarie 2023, Ana Oroș a fost ucisă de o haită de câini în zona Lacului Morii, pe un teren privat deținut de SLR IP Ilfov Development SRL. Cazul a revoltat România, însă, după mai bine de doi ani de anchetă, dosarul penal a fost clasat în mai 2025.

La doar câteva luni după clasare, terenul tragediei a reintrat în circuitul imobiliar. Gândul a descoperit că, pe 30 decembrie 2025, aceeași firmă a obținut de la Primăria Sectorului 6 un nou certificat de urbanism pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective, la Drumul Coasta Cerbului 17-29.

Această firmă nu a fost trasă la răspundere penală pentru moartea Anei Oroș, deși, după tragedie, chiar Ciprian Ciucu, pe atunci primarul Sectorului 6, spunea că proprietarul terenului primise amenzi pentru că nu își împrejmuise parcela.

Ciprian Ciucu: Nu ai cum să emiți autorizație de construire pentru un gard

Potrivit explicațiilor date atunci de Ciucu, proprietarul ar fi mers la Primărie pentru actele necesare împrejmuirii, însă s-ar fi lovit de faptul că terenul era considerat zonă inundabilă.

Edilul susținea că într-o asemenea zonă „nu ai cum să emiți autorizație de construire”, iar terenul ar fi putut fi delimitat doar prin țăruși.

Trei ani mai târziu, aceeași parcelă este din nou pusă pe traseul administrativ, de această dată pentru un proiect mult mai amplu: un ansamblu de locuințe colective.

De fapt, planurile firmei pentru teren sunt mai vechi. SLR IP Ilfov Development obținuse încă din 2020 un certificat pentru „ansamblu locuințe”, iar în documentele PMB din 2021 proiectul apărea cu două subsoluri, parter și aproximativ 11 etaje. Documentația prevedea inclusiv împrejmuirea terenului.

Proiectul nu a ajuns atunci la construcție, iar vechiul certificat a expirat. După clasarea dosarului privind moartea Anei, dezvoltatorul a revenit și a obținut un nou certificat.

Lipsa gardului a favorizat tragedia

Raportul Corpului de Control a stabilit ulterior că parcela era neîmprejmuită și necurățată, iar lipsa gardului a reprezentat „un factor important” care a favorizat producerea tragediei.

Mai mult, cu doar câteva zile înainte ca Ana Oroș să fie ucisă, ASPA ceruse Poliției Locale Sector 6 verificarea împrejmuirii proprietăților private din zonă.

Ana Oroș/ Sursă Foto – Facebook

La momentul tragediei, Nicușor Dan era primarul general al Capitalei, iar Ciprian Ciucu conducea Sectorul 6. Nicușor Dan vorbea atunci despre responsabilitatea mai multor instituții, în timp ce Ciucu critica ASPA și anunța verificări la Poliția Locală Sector 6.

Ciucu nu mai era însă primarul Sectorului 6 când certificatul din 30 decembrie 2025 a fost emis, plecând din funcție cu câteva zile înainte.

Cronologia rămâne însă una greu de ignorat: Ana Oroș a murit pe terenul firmei, proprietarul fusese amendat pentru lipsa gardului, autoritățile au stabilit ulterior că neîmprejmuirea a favorizat tragedia, dosarul penal a fost clasat, iar la doar câteva luni aceeași companie și-a reluat proiectul rezidențial pe parcelă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Familia Anei Oroș a contestat clasarea dosarului, susținând că ancheta a analizat defectuos probele și că ASPA, deși cunoștea pericolul din zona Lacului Morii inclusiv după primul atac asupra femeii, nu ar fi intervenit suficient. Rudele au invocat și faptul că, imediat după tragedie, autoritățile au reușit să captureze 55 de câini din zonă.

În martie 2026, însă, Judecătoria Sectorului 6 a respins definitiv plângerea, considerând că ASPA avea o obligație „de mijloace, iar nu de rezultat”. Argumentul-cheie al instanței a fost tranșant: „Chiar dacă ar fi capturat mai mulți câini, nu se poate concluziona că fapta nu s-ar fi produs”, judecătorul apreciind că nu s-a demonstrat că o intervenție mai eficientă ar fi putut împiedica moartea Anei Oroș.

Autoritățile au avut explicații, instanța a avut argumente, iar dosarul s-a închis. Ana Oroș, însă, a murit într-un loc despre care pericolul era deja cunoscut de ani buni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cum s-a transformat viața lui „Jimmy Hoffa” de România la 64 de ani. Ion Rădoi, cel mai influent om de la metrou, supus unui transplant de ficat
06:00
Cum s-a transformat viața lui „Jimmy Hoffa” de România la 64 de ani. Ion Rădoi, cel mai influent om de la metrou, supus unui transplant de ficat
EXCLUSIV Povestea exclusivă a tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
05:00
Povestea exclusivă a tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30
10:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Toamna groazei în București, și la suprafață, și în subteran. Dacă străzile sunt sufocate de șantiere, la metrou este blocaj din lipsa trenurilor. Ce se va întâmpla de la 1 octombrie
06:00, 11 Sep 2026
Toamna groazei în București, și la suprafață, și în subteran. Dacă străzile sunt sufocate de șantiere, la metrou este blocaj din lipsa trenurilor. Ce se va întâmpla de la 1 octombrie
EXCLUSIV Cum este reeducat la închisoare raketul care l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu. Deținutul a uitat de legile mafiei ruse
05:00, 11 Sep 2026
Cum este reeducat la închisoare raketul care l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu. Deținutul a uitat de legile mafiei ruse
EXCLUSIV General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
05:00, 09 Sep 2026
General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
Mediafax
VIDEO | Gelu Duminică deschide un subiect sensibil: „A fi rom vine și cu statutul de subom”
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Adevarul
Calin Georgescu, avertizat înaintea unei întâniri cu susținătorii săi: „Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume”
Mediafax
Putin vrea TOATĂ Ucraina! Avertismentul dur lansat de Zelenski
Click
Tragedie după tragedie într-un bloc din Constanța! Un bărbat de 35 de ani a căzut de la etaj, în același loc în care a murit și nepotul său
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Amenzi de aproape 20.000 de lei pentru mașinile și motocicletele care poluează fonic, în București
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
De ce trebuie întotdeauna să lași jos capacul toaletei înainte să tragi apa?
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania
EXCLUSIV Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, noi mărturii neștiute din Epoca de Aur. Ce preferințe culturale avea prima familie a României
12:00
Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, noi mărturii neștiute din Epoca de Aur. Ce preferințe culturale avea prima familie a României
METEO Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă
11:53
Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă
TURISM Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară
11:31
Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară
INCIDENT VIDEO | Un tânăr de 26 de ani s-ar fi aruncat de pe pod în București. A fost găsit pe Șoseaua Pipera, întins pe asfalt. Ce au descoperit autoritățile
11:20
VIDEO | Un tânăr de 26 de ani s-ar fi aruncat de pe pod în București. A fost găsit pe Șoseaua Pipera, întins pe asfalt. Ce au descoperit autoritățile
Gândul de Vreme Vremea schimbă foaia. Județele în care vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în următoarele 36 de ore
10:59
Vremea schimbă foaia. Județele în care vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în următoarele 36 de ore
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan nu desemnează un premier, deoarece e ocupat – Scrie
10:52
Ion Cristoiu: Nicușor Dan nu desemnează un premier, deoarece e ocupat – Scrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe