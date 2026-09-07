Elevii din România vor afla marți, 8 septembrie, rezultatele pe care le-au obținut la testele PISA 2025, anunță reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Miza este una foarte importantă, pentru că, în urmă cu trei ani, elevii români s-au clasat la coada Uniunii Europene la toate cele trei probe verificate în cadrul studiului. Este vorba de Matematică, Citire și Științe.

Peste 760.000 de elevi, din 91 de țări, participă la Programme for International Student Assessment (PISA), un proiect demarat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în anul 1997, care evaluează și reevaluează cunoștințele elevilor din trei în trei ani.

Rezultate României la testarea PISA 2025 vor fi prezentate într-un eveniment organizat la Biblioteca Centrală

Reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Institului de Științe ale Educației au confirmat datele organizatorice ale evenimentului în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele obținute de elevii români la testarea PISA 2025.

Acesta va avea loc marți, 8 septembrie, în intervalul orar 11:00-13:30, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Pe lista participanților, se află și ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Totodată, directorul pentru Educație și Competențe la nivelul OCDE, Andreas Schleicher, va transmite un mesaj video în legătură cu rezultatele obținute de elevii români.

La testele PISA 2022, România s-a clasat în „top” 3 țări de la coada Uniunii Europene. Ce rezultate am obținut

România a înregistrat un nou dezastru în Educație pe data de 5 decembrie 2023, atunci când au fost publicate rezultatele de la testarea PISA 2022. La acea vreme, țara noastră se clasa pe locul 25 din 27 de state europene, deasupra Ciprului și a Bulgariei. Cea mai alarmantă situație este că România nu a reușit să se situeze nici măcar aproape de media OCDE.

La matematică, elevii români au înregistrat un scor de 428 de puncte la toate cele trei probe în care le-au fost testate abilitățile. Media OCDE la Matematică a fost de 472 de puncte, la Citire de 476 de puncte, iar la Științe de 485 de puncte.

Pe primul loc în clasamentul tuturor țărilor participante, s-a plasat Singapore, cu 575 de puncte la Matematică, 543 de puncte la Citire, respectiv 561 de puncte la Științe. Cea mai bine clasată țară europeană a fost Estonia, cu 510 puncte la Matematică, 511 puncte la Citire și 526 de puncte la Științe.