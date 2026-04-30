Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”

Profesorii vor vota dacă participă sau nu la o posibilă grevă generală. Federațiile sindicale din Educație „Spiru Haret” și FSLI au transmis luni, 27 aprilie, în școlile din țară, un referendum pentru consultarea membrilor de sindicat privind declanșarea grevei generale începând cu 25 mai 2026. Care este situația la Iași.

Președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, Laviniu Lăcustă, a transmis că demersul sindical este în derulare, dar poate suferi modifică în funcție de situația politică, scrie Ziarul de Iași.

„În ceea ce privește conflictul pe care îl preconizăm sau care credem că va avea loc în perioada mai, trebuie să vedem, în primul rând, care sunt cauzele. Trebuie spus că acest calendar al grevei a fost aprobat înaintea problemelor politice actuale”, a declarat acesta.

„Dacă pe 5 mai va pica acest guvern care este în funcție și va veni un guvern interimar, evident că abordarea și strategia ar putea suferi modificări. Trebuie să ai un guvern în funcție cu puteri depline pentru a avea cu cine discuta. Într-un context în care actualul guvern cade, va fi instalat un guvern care nu va mai avea puteri depline, va avea doar puteri administrative, nu va avea puterea de a legifera, lucru extrem de important într-un context care presupune o grevă. Acesta este un detaliu de care vom putea ține cont. În acest moment nu ne putem pronunța ce vom face atunci”, a completat liderul USLIP Iași.

Citește și

PROTEST Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
13:14, 28 Apr 2026
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
09:41, 28 Apr 2026
Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
EDUCAȚIE Lovitură dură pentru profesori. Rămân fără gradația de merit. Ce prevede noua lege a salarizării bugetare
18:56, 26 Apr 2026
Lovitură dură pentru profesori. Rămân fără gradația de merit. Ce prevede noua lege a salarizării bugetare
EDUCAȚIE Elevi calificați la o competiție internațională de robotică din SUA, respinși la înscrierea la Bac. Explicația incredibilă a Ministerului Educației
20:13, 25 Apr 2026
Elevi calificați la o competiție internațională de robotică din SUA, respinși la înscrierea la Bac. Explicația incredibilă a Ministerului Educației
EDUCAȚIE Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
18:33, 17 Apr 2026
Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
ACTUALITATE Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
18:27, 17 Apr 2026
Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Panorame spectaculoase cu planeta Marte, surprinse de roverele Perseverance și Curiosity ale NASA
ACTUALITATE Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
10:30
Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
REȚETE Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
10:20
Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
FINANCIAR Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
10:08
Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
ANALIZA de 10 Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
10:00
Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
10:00
Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
FLASH NEWS Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma” principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau”
09:51
Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma” principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau”

