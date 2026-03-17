Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal „eu””

Simularea națională a Evaluării Naționale la Limba și literatura română a avut loc luni, 16 martie, iar profesorii din Iași spun că subiectele au avut și unele cerințe dificile pentru elevi.

Printre acestea, scrie Ziarul de Iași, s-au numărat redactarea unui text argumentativ la subiectul al II-lea, identificarea unor trăsături ale tiparului textual dialogat sau realizarea unui enunț în care pronumele personal „eu” să aibă funcția de atribut.

„Din punctul meu de vedere, subiectele au fost destul de dificile. Îmi pare rău de cei care n-au dat simularea și și-ar fi dorit-o ca să se poată evalua, dar nu a fost neapărat ușor. La simulare este un nivel de dificultate mai ridicat și de obicei în vară, în examen, nu sunt atât de multe exerciții cu mici capcane”, a explicat Serinella Zara, profesoară de Limba română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași.

Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași, a subliniat că subiectele s-au încadrat în tiparul deja cunoscut al testelor pentru Evaluarea Națională și nu au adus surprize pentru elevii care s-au pregătit temeinic.

„Sigur că e firesc să se respecte programa și cerințele și să se raporteze subiectele la modelele și testele de antrenament date de-a lungul timpului. Există o matrice în care se încadrează aceste subiecte”, a explicat aceasta.

