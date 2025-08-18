Prima pagină » Educație » Ministrul Educației: „Măsurile ne vor permite începerea anului școlar cu salarii și burse”

Ministrul Educației: „Măsurile ne vor permite începerea anului școlar cu salarii și burse”

18 aug. 2025, 23:01, Educație
Ministrul Educației:
Ministrul Educației, Daniel David

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis de la Satu Mare, că: „Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului școlar cu salarii și burse în educație-cercetare”.

Într-un comunicat de presă al Ministerului Educației se precizează că ministrul a accentuat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deși, spre exemplu, coordonarea între bursele de reziliență și cele de merit trebuia oricum analizată.

Odată depășită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale, mai susține ministrul.

Așa cum am mai spus, misiunea mea este ca – după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară – să aducem resurse în sistem, să eliminam din măsurile temporare de austeritate și să începem să gândim într-o logică de reformă (ex.: prin Raportul QX), nu doar de austeritate și de criză”, potrivit ministrului.

Citește și

EDUCAȚIE România, campioană la ARITMETICĂ mentală: Elevii ieșeni s-au clasat pe primele locuri la Olimpiada Mondială organizată în Dubai
19:45
România, campioană la ARITMETICĂ mentală: Elevii ieșeni s-au clasat pe primele locuri la Olimpiada Mondială organizată în Dubai
EDUCAȚIE Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte, EXPIRĂ în curând. Ce trebuie să știe părinții
16:16, 16 Aug 2025
Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte, EXPIRĂ în curând. Ce trebuie să știe părinții
EDUCAȚIE Educația renunță și ea, pe bandă, la proiecte din PNNR pentru a reduce riscul penalizărilor. Se stopează inițiative de sute de milioane de euro
14:23, 15 Aug 2025
Educația renunță și ea, pe bandă, la proiecte din PNNR pentru a reduce riscul penalizărilor. Se stopează inițiative de sute de milioane de euro
EDUCAȚIE Efectele reformei din ÎNVĂȚĂMÂNT: Peste 500 de unități școlare își pierd statutul de personalitate juridică
17:15, 14 Aug 2025
Efectele reformei din ÎNVĂȚĂMÂNT: Peste 500 de unități școlare își pierd statutul de personalitate juridică
EDUCAȚIE Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație: „Cât se reduce deficitul prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin”
11:04, 14 Aug 2025
Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație: „Cât se reduce deficitul prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin”
ACTUALITATE Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară
15:39, 13 Aug 2025
Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară
Mediafax
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Anunț major. Trump nu exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Construcția care deschide noi porți pentru Europa ascunde o mare provocare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Protestele uriașe care au șubrezit guvernarea lui Ion C. Brătianu: „Aproape toată populația Bucureștiului era pe străzi. Aşa ceva nu se mai văzuse!”
VIDEO Victor Ponta: „S-a terminat cu autostrăzile din bani europeni. Ori vom face fabrici de armament, ori doar vom da bani la UE”
23:13
Victor Ponta: „S-a terminat cu autostrăzile din bani europeni. Ori vom face fabrici de armament, ori doar vom da bani la UE”
VIDEO Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”
23:12
Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”
REȚETE O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025
23:02
O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trump s-a întors din Alaska cu o mare VICTORIE”
23:00
Ion Cristoiu: „Trump s-a întors din Alaska cu o mare VICTORIE”
HOROSCOP Cele patru ZODII care au inima „de gheață”. Nativii vizați știu să spună „adio”, fără niciun regret
23:00
Cele patru ZODII care au inima „de gheață”. Nativii vizați știu să spună „adio”, fără niciun regret
VIDEO Victor Ponta: „Noi nu știm câți bani cheltuie România pentru Ucraina, iar continuarea războiului va fi decontată de români”
22:54
Victor Ponta: „Noi nu știm câți bani cheltuie România pentru Ucraina, iar continuarea războiului va fi decontată de români”