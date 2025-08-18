Ministrul Educației: „Măsurile ne vor permite începerea anului școlar cu salarii și burse”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis de la Satu Mare, că: „Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului școlar cu salarii și burse în educație-cercetare”.

Într-un comunicat de presă al Ministerului Educației se precizează că ministrul a accentuat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deși, spre exemplu, coordonarea între bursele de reziliență și cele de merit trebuia oricum analizată.

Odată depășită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale, mai susține ministrul.