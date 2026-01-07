7 Ianuarie, calendarul zilei: Nicolas Cage împlinește 62 de ani. Screech ar fi împlinit 49 de ani. Atac armat asupra redacției Charlie Hebdo

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 7 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nicolas Cage, născut pe 7 ianuarie 1964, în Long Beach, California, cu numele Nicolas Kim Coppola, este un actor american apreciat pentru energia sa neobișnuită și pentru capacitatea de a interpreta personaje extrem de diferite. Deși este nepotul celebrului regizor Francis Ford Coppola, el și-a schimbat numele pentru a evita favorizarea și pentru a-și construi o identitate artistică proprie. Cariera sa a început în anii ‘80, cu apariții în filme precum Raising Arizona și Moonstruck. Consacrarea a venit în 1995, când a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor datorită rolului dramatic din Leaving Las Vegas, unde a interpretat un scriitor dependent de alcool. A jucat într-o mare varietate de genuri, de la dramă și acțiune la comedie și film independent, fiind apreciat pentru alegerile sale curajoase și interpretările neconvenționale.

Dustin Diamond a fost un actor american cunoscut mai ales pentru rolul lui Samuel “Screech” Powers din serialul de succes Saved by the Bell. S-a născut pe 7 ianuarie 1977, în California, și a devenit celebru încă din adolescență datorită personajului său comic și ușor stângaci, care l-a făcut foarte popular în rândul tinerilor. După încheierea serialului, Diamond a avut dificultăți în a se desprinde de imaginea lui Screech și a apărut mai rar în producții importante. De-a lungul timpului, a fost implicat în diverse proiecte de televiziune și stand-up comedy, dar și în controverse mediatizate. A murit în 2021, la vârsta de 44 de ani, din cauza unei boli grave. Chiar dacă în cariera sa a avut suișuri și coborâșuri, Dustin Diamond rămâne o figură memorabilă a televiziunii anilor ‘90, asociată cu una dintre cele mai îndrăgite producții pentru adolescenți.

Pe 7 ianuarie 2015, Franța a fost zguduită de un atac armat asupra sediului ziarului satiric Charlie Hebdo din Paris. Atacul a fost comis de persoane mascate, înarmate cu arme automate, și a avut consecințe tragice. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, printre care doi polițiști și mai mulți jurnaliști cunoscuți ai publicației, iar alte 11 persoane au fost rănite. Evenimentul a provocat un puternic val de reacții la nivel național și internațional, declanșând dezbateri intense despre libertatea de exprimare, securitate și extremism. Milioane de oameni au participat la marșuri de solidaritate, sub sloganul “Je suis Charlie”, pentru a susține valorile democratice și libertatea presei. Atacul a rămas un moment de referință în istoria recentă a Europei, marcând profund societatea franceză.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1895: Clara Haskil 🇷🇴🇨🇭🎹 pianistă evreică româncă, renumită pentru interpretarea repertoriului clasic și romantic și apreciată pentru concertele și înregistrările ei cu piese de Mozart. Mulți o consideră cea mai bună interpretă a lui Mozart din epocă, dar și pentru interpretările din Beethoven, Schumann și Scarlatti

🎂1916: Elena Ceaușescu 🇷🇴🗣

🎂1956: David Caruso 🇺🇸🎬

🎂1958: Linda Kozlowski 🇺🇸🎬 Crocodile Dundee (1986, 1988, 2001)

🎂1964: Nicolas Cage 🇺🇸🎬

🎂1971: Jeremy Renner 🇺🇸🎬

🎂1977: Dustin Diamond 🇺🇸🎬 „Screech” din Saved by the Bell(Salvați de clopoțel). A murit la 44 de ani, de cancer

🎂1982: Lauren Cohan 🇺🇸🎬 The Walking Dead (2010 – 2022)

🎂1987: Lyndsy Fonseca 🇺🇸🎬 How I Met Your Mother (2005 – 2014), Nikita (2010 – 2013), Hot Tub Time Machine (2010)

Decese 🕯

🕯️1943: Nikola Tesla 🇺🇸🔌 etnic sârb, fiind născut în satul Smilijan, în Imperiul Austriac (azi în Croația). Era cetățean al Imperiului Austriac prin naștere și mai târziu a devenit cetățean american

🕯️1958: Petru Groza 🇷🇴🗣 prim-ministru în primele guverne comuniste ale României, între 1945 și 1952

🕯️1989: Hirohito 🇯🇵♛ împărat

🕯️2018: France Gall 🇫🇷🎤 Ella, elle l’a (1987)

🕯️2024: Franz Beckenbauer 🇩🇪⚽️ supranumit der Kaiser (Împăratul) datorită stilului său elegant de joc, calităților sale de lider, prenumelui său „Franz” (care amintește de mai mulți împărați germani sau austrieci) și modului în care reușea să se impună pe terenul de joc. Este considerat cel mai mare fotbalist german al tuturor timpurilor. A decedat la 78 de ani

🕯️2025: Jean Louis Marie Le Pen 🇫🇷🗣 politician de extremă dreapta

Evenimente📋

📋✝️ Crăciunul pe stil vechi Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile faţă de calendarul oficial. Biserica Ortodoxă Română a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924

📋✝️ Sf. Ioan Botezătorul

Calendar 🗒

🗒1558: Trupele franceze conduse de François de Guise ocupă orașul portuar Calais, ultima posesiune continentală a Angliei condusă de regina Maria I

🗒1610: Galileo Galilei face prima observație a celor patru sateliți ai planetei Jupiter: Ganimede, Callisto, Io, Europa, deși pe ultimii doi nu îi poate distinge decât a doua zi

🗒1764: Revolta secuilor împotriva înregimentărilor în granița militară este reprimată sângeros în Masacrul de la Siculeni, incident în care sunt ucise 177 de persoane

🗒1785: Francezul Jean-Pierre Blanchard și americanul John Jeffries călătoresc de la Dover, Anglia, la Calais, Franța, într-un balon cu gaz

🗒1797: Tricolorul italian a fost adoptat pentru prima oară ca drapel al Republicii Cispadane, un stat efemer din timpul războaielor napoleoniene

🗒1894: Thomas Edison realizează un film kinetoscopic cu cineva care strănută. În aceeași zi, angajatul său, William Kennedy Dickson, primește un brevet pentru filmul cinematografic

🗒1904: A fost anunțat semnalul marinăresc utilizat în caz de pericol, „CQD”. Va fi înlocuit doi ani mai târziu cu „SOS”

🗒1917: S-a creat, la Iași, „Comitetul Național al românilor emigranți din Austro-Ungaria”, avându-i în frunte pe Vasile Lucaciu și pe Octavian Goga. Comitetul, alcătuit din 12 membri, a semnat Declarația de război împotriva Austro-Ungariei

🗒1927: Primul serviciu telefonic transatlantic este stabilit de la New York la Londra

🗒1931: Are loc, la sala Femina, premiera filmului „Ecaterina Teodoroiu”, film sonor (cu dialog în inserturi) despre eroina de la Jiu

🗒1935: Benito Mussolini și ministrul francez de externe Pierre Laval semnează Acordul franco-italian

🗒1939: Marguerite Perey descoperă Franciu, ultimul element descoperit pentru prima dată în natură, mai degrabă decât prin sinteză

🗒1940: Războiul de Iarnă: Bătălia de pe drumul Raate: Divizia a 9-a finlandeză a învins în cele din urmă forțele sovietice superioare numeric pe drumul Raate-Suomussalmi

🗒1946: Admiterea în guvernul Petru Groza a câte unui reprezentant al PNȚ (Iuliu Maniu) și PNL (Brătianu) în calitate de miniștri secretari de stat fără portofoliu – anunță sfârșitul „grevei regale”

🗒1949: S-a încheiat războiul din Palestina declanșat după proclamarea independenței Israelului, la 14 mai 1948

🗒1953: Președintele american Harry Truman a anunțat public faptul că SUA au dezvoltat prima bombă cu hidrogen din lume

🗒1954: Experimentul Georgetown-IBM: prima demonstrație publică a unui sistem de traducere automată are loc la New York, la sediul central al IBM

🗒1959: Statele Unite recunosc noul guvern cubanez al lui Fidel Castro

🗒1973: La Paris, Henry Kissinger, consilier prezidențial pe probleme de securitate națională al SUA, și Le Duc Tho, conducătorul delegației nord-vietnameze, au încheiat negocierile de pace cu privire la războiul din Vietnam (1964-1975)

🗒1979: Regimul Khmerii Rosii, condus de Pol Pot, este răsturnat de trupele vietnameze

🗒1985: Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială lansează Sakigake, prima navă spațială interplanetară din Japonia și prima sondă spațială profundă lansată de orice altă țară decât SUA sau URSS

🗒1989: Akihito devine împărat al Japoniei

🗒1990: Turnul din Pisa este închis pentru siguranță pentru vizitatori, înclinarea devenind prea periculoasă. Lucrările de renovare vor dura până la 15 decembrie 2001

🗒1999: În fața Senatul Statelor Unite începe punerea sub acuzare a președintelui Bill Clinton. El este acuzat de sperjur și obstrucție a justiției în urma afacerii Lewinsky

🗒2012: Un balon cu aer cald se prăbușește lângă Carterton, Noua Zeelandă, ucigând toate cele 11 persoane aflate la bord

🗒2015: Sediul ziarului satiric Charlie Hebdo din Paris a fost vizat de un atac cu arme automate, comis de persoane mascate și soldat cu multe victime. Cel puțin 12 persoane, între care doi polițiști și mai mulți jurnaliști renumiți, au fost ucise și alte 11 rănite

