O profesoară din străinătate a încasat lunar un SALARIU care i-ar putea indigna pe profesorii din România, deși n-a mai predat din 2009

26 aug. 2025, 18:28, Educație
În timp ce dascălii din România se plâng de salariile mici și sunt nevoiți să facă naveta la mai multe școli, o profesoară dintr-o țară europeană și-a încasat lunar salariul cu toate că n-a mai predat din anul 2009.

Se întâmplă în Germania, unde profesorii debutanți au salarii de peste 3.000 de euro și cei cu peste 20 de ani de vechime primesc peste 4.000 – 5.000 de euro.  În Renania de Nord-Westfalia, profesorii asistenți din facultăți cu gradul W1 au salarii de peste 5.000 de euro. Profesorii universitari cu grad W2 încasează salarii de peste 6.000 – 7.000 de euro, potrivit datelor de pe Academics.com.

O profesoară din Germania n-a mai predat de 16 ani, dar a încasat salariul lunar

Profesoara, originară din Duisburg, a predat în 2003 la Berufskolleg Wesel, o școală profesională secundară din Wesel.  Din august 2009, ea a intrat într-un concediu medical prelungit din cauza unor probleme psihice, prezentând periodic certificate medicale.

În 2015, după numirea noului director, angajata a fost „uitată”, iar în ultimii 10 ani a continuat să-și încaseze salariul lunar (între 5.051 și 6.174 euro). Pe rețelele de socializare, profesoara și-a trecut cursuri de perfecționare în naturopatie.

„N-am auzit niciodată de această profesoară”, a declarat directorul pentru Bild.

Cazul a intrat în atenția autorităților abia din primăvara anului 2024

Abia în primăvara anului trecut, inspectoratul școlar a dispus o expertiză medicală, iar Guvernul districtului Dusseldorf a început să investigheze cazul pentru a verifica dacă profesoara a încasat în mod ilegal dubluri de plată.  Femeia a contestat raportul în instanță, însă apelurile i-au fost respinse de Tribunalul Administrativ și de Curtea Administrativă Superioară din Renania de Nord-Westfalia.

Ministrul Educației al landului, Dorothee Feller, s-a declarat surprinsă de situație într-un interviu pentru postul WDR:

„Am multe întrebări, pentru că nu am mai întâlnit un astfel de caz”.

Profesorii din România, plătiți sub media europeană

În România, un profesor debutant primește un salariu lunar net de 3770 lei, adică 745,52 euro, cu circa 4 ori mai mic decât în Germania, pe o poziție similară. În funcție de studiile superioare și de grad, un profesor experimentat de școală gimnazială și de liceu din România poate încasa între 4.000 și 8.000 de lei (800-1.600 de euro), arată Edupedu.

Asistenții universitari cu vechime până la 3 ani iau 6520 lei brut, lectorii universitari cu 15-20 ani vechime iau 8.627 lei brut, un conferențiar universitar încasează 11.719 lei brut după 25 ani vechime.  Un profesor universitar trebuie să aibă peste 25 de ani vechime pentru a încasa un salariu lunar brut de 17.482 de lei, adică 10.000 lei net (2.000 de euro).

