Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural

Elena Ailuţoaei
Galerie Foto 9

O educatoare din Ghercești, județul Dolj, reușește să demonstreze că este un model pentru multi educatori din tara chiar daca preda la o gradiniță de la tara. Comuna în care predă este la mai puțin de 10 kilometri distanță de orașul Craiova. Și aici ca și în alte comune părinții au dus copiii către grădinițe din oraș. Activitatea cadrului didactic a impresionat o întreagă țară a și a fost desemnată Educatorul anului 2026 în cadrul Galei Profesorul anului din mediul rural, organizată de Teach for Romania.

„Astăzi, dragilor, ne pregătim să citim o poveste, da? Vă rog, frumos punem mânuțele pe genunchi, da? Cum ne pregătim noi de citit povestea? Ochișorii la doamna și astăzi o să aflăm ce s-a întâmplat cu un băiețel pe nume Charlie Ciciolată „, le vorbește educatoarea micuților.

Povestea citită la grădiniță este o activitate obișnuită. Doar că în clasa din satul Gârlești, comuna Ghercești unde predă educatoarea Ana Maria Stăncălie este ceva special. Educatoarea din satul Ghercești reușește să-i atragă pe cei mici și să-i facă să participe la activitate de parcă ar fi în aceeași grupă.

Într-un mediu în care resursele sunt limitate, educatoarea a găsit soluții creative pentru a face procesul educațional atractiv și eficient. Experiemente îi atrag pe copii foarte mult, indiferent de vârstă.

„Voi ați cântat vreodată la legume? Astăzi o să cântîm la legume! Credeți că este posibil așa ceva? Să putem să cântîm la legume? Da, doamna! Astăzi o să folosim doar două legume. O să folosim o roșie și un castravete și o să vedem dacă noi reușim, dacă noi punem mânuța pe lugume, ce se întâmplă „, le face experimente educatoarea copiilor.

Părinții o apreciază pentru răbdare și grija față de fiecare copil, iar colegii o consideră un exemplu de profesionalism care i-a adus mai mulți copii la grupă. Când a ajuns la Ghercești a avut în grupă doar 7 copii, iar acum are 15.

Activitatea educatoarei Ana Maria Stăncălie a fost evaluată în cadul Galei Profesorul anului din mediul rural, organizată de Teach for Romania. La gala au participat 850 de cadre didactice din toată țara dar Ana Maria a reușit să fie printre cei 12 finaliști premiați, obținând distincția de Educatorul anului din mediul rural 2026.

Recomandarea video

Citește și

