Rezultatele finale la simularea Bac 2026: peste 778.000 de evaluări și note mai mari decât în 2025
Ministerul Educației a anunțat rezultatele finale ale simulării examenului de Bacalaureat 2026. Au fost realizate 778.464 de evaluări ale lucrărilor, cu aproximativ 13% mai multe decât anul trecut, iar notele obținute sunt mai mari la toate materiile comparativ cu simularea din 2025.
Simularea probelor scrise, desfășurată în perioada 23–26 martie 2026, a avut loc în 1.364 de unități de învățământ, cu o participare mai ridicată față de anul precedent.
Numărul candidaților prezenți a fost:
•Limba și literatura română: peste 114.600 (față de peste 101.000 în 2025)
•Proba obligatorie a profilului: peste 113.100 (față de peste 99.900 în 2025)
•Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 (față de peste 98.300 în 2025)
•Limba și literatura maternă: peste 6.100 (față de peste 5.500 în 2025)
Evaluări în creștere

Ministerul subliniază volumul mai mare de lucrări corectate comparativ cu anul trecut:
”În total, au fost realizate 778.464 de evaluări cu aproximativ 13% mai mult decât la simulările probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2025, când au fost realizate, în total, 688.808 de evaluări într-o perioadă similară (o lucrare are minimum 2 evaluări, maximum 4, în cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între cei doi evaluatori iniţiali)”, a precizat instituţia citată.
Rezultatele au fost transmise către inspectoratele școlare încă de miercuri, urmând să ajungă la elevi prin intermediul unităților de învățământ.
”Precizăm că datele care stau la baza prezentei sinteze a rezultatelor au fost extrase din platforma de evaluare digitalizată şi prelucrate la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Română: peste 77% dintre elevi au luat cel puțin 5

La Limba și literatura română, procentul notelor peste 5 a ajuns la 77,23%, în creștere față de 66,84% în 2025.
Totodată, 6,56% dintre elevi au obținut note între 9 și 10.

Proba obligatorie: rezultate ușor mai bune

La matematică sau istorie, procentul notelor peste 5 a fost de 64,48%, față de 63,28% anul trecut. Elevii cu note între 9 și 10 reprezintă 9,06%.

Proba la alegere: aproape 20% note mari

La proba la alegere a profilului și specializării, 73,69% dintre elevi au obținut note peste 5 (comparativ cu 69,46% în 2025). În același timp, 19,33% au reușit să obțină note între 9 și 10, cel mai ridicat procent dintre toate probele.

Limba maternă: cele mai bune rezultate

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la limba maternă, unde 86,56% dintre elevi au luat cel puțin nota 5 (față de 82,5% în 2025). Procentul notelor între 9 și 10 a fost de 13,89%.
Lucrările rămân în unitățile de învățământ unde au fost susținute probele, iar profesorii au acces la ele pentru analiză. De asemenea, conducerile școlilor vor pune la dispoziția cadrelor didactice borderourile de evaluare, pentru ca elevii să își poată vizualiza lucrările și să înțeleagă modul de notare.

