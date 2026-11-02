Inteligența artificială devine materie în liceele din România. Tinerii, învățați să recunoască dezinformarea și să își protejeze datele personale

Elevii din liceele din România vor putea să aleagă să studieze inteligența artificială începând de anul viitor. Materia, care e opțională, pune accentul mai mult pe combaterea efectelor negative ale inteligenței artificiale. În cadrul acestor ore tinerii vor învata cum să își protejeze datele personale, să recunoască dezinformarea, dar și să identifice discriminarea sau încălcarea drepturilor de autor produse de noile tehnologii.

Noua disciplină, intitulată „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală”, va fi inclusă din 2027 în curriculumul la decizia elevilor. Potrivit unui anunț al Ministerului Educației, materia se va adresa claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. Obiectivul principal este pregătirea tinerilor pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și pentru înțelegerea riscurilor pe care le presupune mediul digital.

Protecția datelor personale și lupta împotriva deepfake-urilor

Unul dintre subiectele centrale abordate la clasă va fi protecția datelor. Elevii vor învăța că informațiile introduse în instrumentele de inteligență artificială pot fi stocate și folosite ulterior. Astfel, profesorii îi vor încuraja să citească termenii și condițiile aplicațiilor și să evite introducerea datelor personale sau confidențiale care nu sunt strict necesare.

Un alt capitol important vizează dezvoltarea gândirii critice în fața dezinformării. În contextul în care textele,imaginile, înregistrările audio și videoclipurile pot fi modificate rapid cu ajutorul tehnologiei deepfake,elevii vor fi instruiți să distingă între conținutul generat de inteligența artificială, materialele înșelătoare și informațiile verificate, apelând la surse de încredere.

Riscul de discriminare și drepturile de autor în era digitală

Programa școlară va aborda și problema discriminării generate de sistemele de inteligență artificială. Deoarece aceste platforme pot produce sau amplifica rezultate părtinitoare, în funcție de datele cu care au fost antrenate, liceenii vor învăța să identifice aceste riscuri și să evalueze echitatea, transparența și responsabilitatea algoritmilor.

Noua disciplină va include și teme esențiale legate de responsabilitatea civică și proprietatea intelectuală. Conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale ridică întrebări serioase privind drepturile de autor și originalitatea, inclusiv în cazul eseurilor și proiectelor școlare. Prin urmare, tinerii vor fi familiarizați cu normele de conduită etică în folosirea acestor instrumente, punându-se accent pe importanța integrității academice și profesionale.