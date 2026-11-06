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Premieră la Ministerul Educației. Sorin Costreie i-a reunit pe foștii miniștri de după 1990. Ce structură vrea să înființeze

Premieră la Ministerul Educației. Sorin Costreie i-a reunit pe foștii miniștri de după 1990. Ce structură vrea să înființeze
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Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, a organizat o întâlnire în premieră cu foștii miniștri ai Educației de după 1990, în încercarea de a asigura continuitatea reformelor din sistem. În urma discuțiilor, oficialul a anunțat că intenționează să înființeze un consiliu consultativ dedicat principalelor teme din educație și cercetare.

Costreie a organizat o întâlnire în premieră cu foștii miniștri ai Educației de după 1990

Sorin Costreie consideră că schimbările de conducere de la nivelul ministerului nu ar trebui să ducă la abandonarea proiectelor și reformelor începute de predecesori. Ministrul susține că experiența foștilor oficiali poate contribui la îmbunătățirea sistemului de învățământ, indiferent de apartenența sau afinitățile politice.

„Educația nu poate fi reconstruită la fiecare mandat. Este o construcție pe termen lung, deci continuitatea politicilor publice este cu atât mai importantă”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Acesta a explicat că intenția sa este ca viitoarele politici din domeniu să pornească de la măsurile care au dat rezultate, în timp ce soluțiile care nu au funcționat să fie îmbunătățite.

Sorin Costreie vrea să înființeze un consiliu consultativ cu foștii miniștri

Ministrul Educației a anunțat că la discuțiile organizate la minister nu au putut participa toți foștii miniștri, motiv pentru care va exista o nouă întâlnire cu cei absenți.

Ulterior, Sorin Costreie intenționează să pună bazele unui consiliu consultativ care să reunească experiența foștilor miniștri și să ofere expertiză în privința problemelor importante din educație și cercetare.

„Am convenit că după întâlnirea cu aceștia vom pune bazele unui consiliu consultativ dedicat temelor esențiale din educație și cercetare”, a precizat ministrul.

Cine sunt foștii miniștri care au participat la întâlnire

La întâlnirea organizată la Ministerul Educației au fost prezenți foștii miniștri Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Ligia Deca, Anton Anton, Cristian Adomniței, Alexandru Athanasiu, Daniel Breaz, Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Mihai Dimian, Pavel Năstase și Remus Pricopie.

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