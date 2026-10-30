Canada ar putea deveni primul stat non-european din programul Erasmus+. Roxana Mînzatu reprezintă UE la negocieri

Uniunea Europeană și Canada au început negocierile oficiale pentru asocierea statului nord-american la programul Erasmus+. Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, a anunțat că va reprezenta blocul comunitar în cadrul acestor discuții esențiale care se desfășoară la Montreal.

Aflată în Canada cu ocazia summitului UE-Canada, Roxana Mînzatu a precizat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian, Mark Carney, au anunțat vineri, în mod oficial,deschiderea negocierilor bilaterale.

Oportunități de studiu și formare pentru tinerii din România

„Aștept cu interes să reprezint Uniunea Europeană în negocierile cu partenerii canadieni”, a transmis Roxana Mînzatu prin intermediul unei rețele de socializare.

Oficialul european a subliniat miza istorică a acestui demers: „Odată încheiate cu succes negocierile și finalizate procedurile necesare, Canada ar deveni primul stat din afara Europei asociat programului”.Potrivit vicepreședintei Comisiei Europene, o astfel de asociere ar deschide noi oportunități de studiu,formare și colaborare, inclusiv pentru tinerii din România.

Summitul de la Montreal, la care participă și președintele Consiliului European, António Costa,reprezintă o etapă importantă pentru relațiile transatlantice, liderii europeni și premierul canadian urmând să lanseze împreună inițiativa strategică „Alianța pentru viitor”.

Divergențe în blocul comunitar privind statutul de „membru asociat”

Deși negocierile pentru programul educațional avansează, discuțiile mai ample privind apropierea Canadei de Uniunea Europeană au loc pe fondul unor tensiuni între statele membre. Potrivit publicației POLITICO, mai multe țări europene au refuzat să aprobe o declarație care prevedea explicit acordarea statutului de „membru asociat” Canadei, cu doar 48 de ore înaintea summitului de la Montreal.

Acest concept a fost avansat în luna septembrie de Ursula von der Leyen. În discursul său privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene a propus crearea unei noi forme de „membru asociat” al UE, Canada fiind prima vizată de această ofertă.

În pofida reticențelor din unele capitale europene, premierul canadian Mark Carney a salutat public propunerea venită de la Bruxelles. Șeful guvernului de la Ottawa a descris actualul context internațional drept o „ruptură geopolitică” și a avertizat că integrarea economică, lanțurile de aprovizionare, sistemele financiare și tehnologia sunt folosite tot mai mult ca instrumente de presiune între state, ceea ce face vitală strângerea legăturilor dintre partenerii democratici.