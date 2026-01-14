Prima pagină » Știri politice » E oficial: premierul Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Nicușor Dan a semnat decretul

14 ian. 2026, 13:01, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele prin care ia act de demisia ministrului Educației, Daniel David, dar și decretul prin care premierul Ilie Bolojan va prelua interimatul la Educației. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia. Marți, Guvernul a anunțat că Bolojan va prelua interimar funcția de ministru al Educației. 

Premierul a explicat marți de ce a fost nevoie să își asume interimatul.

”Demisia ministrului s-a suprapus cu perioada de final de an, iar aveam două posibilități: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta clasică, respectiv numirea unui interimar. Până la sfârșitul acestei lunii vom veni cu o propunere. În acești ani dificili nu este ușor să ai responsabilități într-un domeniu care a trecut prin numeroase restructurări, așa cum este cel al educației. Vom găsi o propunere bună. De ceea ce se întâmplă în educație depinde viitorul copiilor noștri”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR 1.

Surse: Bolojan ar vrea să taie din locurile bugetate

Potrivit unor surse, premierul ar vrea să taie din locurile bugetate pentru studenți, iar candidații la portofoliul Educației nu ar fi vrut să își asume o astfel de măsură. S-ar fi discutat și despre discutat despre posibilitatea scăderii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat în învățământul superior.

Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație

Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”

