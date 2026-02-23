Prima pagină » Actualitate » Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”

23 feb. 2026, 11:42, Actualitate
Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
Reguli clare privind folosirea IA de către elevi / Sursa FOTO: pexels.com

Din ce în ce mai mulți elevi folosesc inteligența artificială pentru activitățile curiculare, de la scrierea temelor și până la rezolvarea testelor, arată Ziarul de Iași. Însă, folosirea responsabilă a IA este o preocupare pentru profesori, care nu își doresc ca tehnologia să substituie procesul de gândire și învățare.

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, din Pașcani, a elaborat o Procedură operațională privind utilizarea inteligenței artificiale în școală.

Acesta este un set de reguli clare care se vor aplica atât elevilor, cât și cadrelor didactice.

Ce reguli a impus Colegiul „Unirea”

Procedura prevede regulile de utilizare a inteligenței artificiale de către elevi „pentru a asigura caracterul propriu al lucrării” și pentru a delimita clar utilizarea productivă de utilizarea neautorizată, care substituie gândirea elevului.

De asemenea, au fost stabilite și o serie de măsuri pe care profesorii trebuie să le ia atunci când există suspiciuni privind folosirea neautorizată a IA.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare din modulul 4 de studiu al anului școlar în curs, 2025-2026.

Astfel, pe viitor vor fi verificate toate lucrările și activitățile școlare: teme, proiecte (inclusiv lucrările de atestat ale profesorilor), referate, prezentări, portofolii, jurnale de practică, inclusiv în cadrul internship-urilor Erasmus+ VET, dar și activitățile educative, formale și informale, desfășurate atât în timpul orelor, cât și în afara școlii.

„Pornim de la ideea că, dacă profesorul suspicionează că elevul și-a făcut tema sau la o lucrare de control a folosit inteligența artificială, atunci ceea ce are de făcut profesorul, în primă fază, este să îi spună copilului să explice verbal ceea ce a scris. Procedura precizează ce trebuie să facă profesorul în astfel de situații, asigurând că elevul are ocazia să înțeleagă și să învețe, fără a fi sancționat de la prima abatere”, a explicat Daniela Orășanu, director la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”.

Citește aici despre cum poate fi utilizată inteligența artificială la școală.

Cele mai noi

