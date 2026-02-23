Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”

Din ce în ce mai mulți elevi folosesc inteligența artificială pentru activitățile curiculare, de la scrierea temelor și până la rezolvarea testelor, arată Ziarul de Iași. Însă, folosirea responsabilă a IA este o preocupare pentru profesori, care nu își doresc ca tehnologia să substituie procesul de gândire și învățare.

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, din Pașcani, a elaborat o Procedură operațională privind utilizarea inteligenței artificiale în școală.

Acesta este un set de reguli clare care se vor aplica atât elevilor, cât și cadrelor didactice.

Ce reguli a impus Colegiul „Unirea”

Procedura prevede regulile de utilizare a inteligenței artificiale de către elevi „pentru a asigura caracterul propriu al lucrării” și pentru a delimita clar utilizarea productivă de utilizarea neautorizată, care substituie gândirea elevului.

De asemenea, au fost stabilite și o serie de măsuri pe care profesorii trebuie să le ia atunci când există suspiciuni privind folosirea neautorizată a IA.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare din modulul 4 de studiu al anului școlar în curs, 2025-2026.

Astfel, pe viitor vor fi verificate toate lucrările și activitățile școlare: teme, proiecte (inclusiv lucrările de atestat ale profesorilor), referate, prezentări, portofolii, jurnale de practică, inclusiv în cadrul internship-urilor Erasmus+ VET, dar și activitățile educative, formale și informale, desfășurate atât în timpul orelor, cât și în afara școlii.

„Pornim de la ideea că, dacă profesorul suspicionează că elevul și-a făcut tema sau la o lucrare de control a folosit inteligența artificială, atunci ceea ce are de făcut profesorul, în primă fază, este să îi spună copilului să explice verbal ceea ce a scris. Procedura precizează ce trebuie să facă profesorul în astfel de situații, asigurând că elevul are ocazia să înțeleagă și să învețe, fără a fi sancționat de la prima abatere”, a explicat Daniela Orășanu, director la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”.

