Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație

UPDATE: Guvernul României a confirmat oficial preluarea interimatului de premierul Ilie Bolojan.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, transmite Guvernul.

Premierul României, Ilie Bolojan, va prelua interimar conducerea Ministerului Educației și Cercetării, după ce funcția a rămas vacantă de peste trei săptămâni, potrivit unor surse politice. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia, iar Guvernul nu a numit încă un succesor permanent.

Potrivit surselor, premierul ar vrea să taie din locurile bugetate pentru studenți, și candidații la portofoliul Educației nu ar fi vrut să își asume o astfel de măsură. S-ar fi discutat și despre discutat despre posibilitatea scăderii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat în învățământul superior.

Daniel David a plecat din funcție la final de decembrie, după un an în care a condus ministerul. În mod normal, demisia ar fi trebuit oficializată rapid de Guvern, iar propunerea pentru un nou ministru transmisă președintelui. Însă această procedură a întârziat, iar locul de ministru anul acesta a rămas neocupat oficial, ceea ce a lăsat ministerul fără conducere.

Daniel David, forțat să plece din cauza austerității

Deși au trecut mai bine de trei săptămâni de la demisia lui David, Palatul Victoria nu a înaintat documentul către Palatul Cotroceni, pentru ca președintele să semneze decretul în acest sens.

„Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru in aceasta perioada semnăturile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de catre secretari de stat„, a declarat Daniel David.

Ministrul nu a fost de acord cu reducerile de buget anunțate pentru Educație anul viitor. În locul lui a fost vehiculat numele lui Marilen Pirtea, deputat PNL, rector al Universității de Vest din Timișoara și unul dintre sponsorii partidului în campania electorală. Mandatul lui Daniel David a stat sub semnul austerității.

Peste 14.000 de posturi din învățământ au dispărut, iar norma didactică a profesorilor a crescut.

Pentru studenți, banii de burse au scăzut cu 40%. În cazul elevilor, bursele de reziliență au fost eliminate, iar numărul burselor de merit s-a redus la jumătate.

Am putea avea doi miniștri la Educație

România ar putea avea două Ministere ale Educației, fiecare cu propriul ministru. Aici sunt speculați Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară.

Într-un interviu pentru Libertatea, Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret” a declarat că un astfel de blocaj ar putea avea o singură soluție: împărțirea Ministerului Educației în două.

„Să avem două ministere. Unul care care să se ocupe de învățământul preuniversitar, și unul de învățământul universitar și cercetare, adică de învățământul superior. Oricum funcționăm pe două legi diferite și atunci ar fi bine să avem și persoane cu responsabilități diferite. Asta ar putea fi o soluție: să ai un ministru propriu-zis și un ministru delegat care se ocupe strict de învățământul preuniversitar, care să empatizeze cu sutele de mii de lucrători din domeniu”.

