Prima pagină » Știri politice » Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație

Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație

13 ian. 2026, 17:06, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație

UPDATE: Guvernul României a confirmat oficial preluarea interimatului de premierul Ilie Bolojan.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, transmite Guvernul.

Premierul României, Ilie Bolojan, va prelua interimar conducerea Ministerului Educației și Cercetării, după ce funcția a rămas vacantă de peste trei săptămâni, potrivit unor surse politice. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia, iar Guvernul nu a numit încă un succesor permanent.

Potrivit surselor, premierul ar vrea să taie din locurile bugetate pentru studenți, și  candidații la portofoliul Educației nu ar fi vrut să își asume o astfel de măsură. S-ar fi discutat și despre discutat despre posibilitatea scăderii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat în învățământul superior.

Daniel David a plecat din funcție la final de decembrie, după un an în care a condus ministerul. În mod normal, demisia ar fi trebuit oficializată rapid de Guvern, iar propunerea pentru un nou ministru transmisă președintelui. Însă această procedură a întârziat, iar locul de ministru anul acesta a rămas neocupat oficial, ceea ce a lăsat ministerul fără conducere.

Daniel David, forțat să plece din cauza austerității

Deși au trecut mai bine de trei săptămâni de la demisia lui David, Palatul Victoria nu a înaintat documentul către Palatul Cotroceni, pentru ca președintele să semneze decretul în acest sens.

 „Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru in aceasta perioada semnăturile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de catre secretari de stat„, a declarat Daniel David.

Ministrul nu a fost de acord cu reducerile de buget anunțate pentru Educație anul viitor. În locul lui a fost vehiculat numele lui Marilen Pirtea, deputat PNL, rector al Universității de Vest din Timișoara și unul dintre sponsorii partidului în campania electorală. Mandatul lui Daniel David a stat sub semnul austerității.

Peste 14.000 de posturi din învățământ au dispărut, iar norma didactică a profesorilor a crescut.

Pentru studenți, banii de burse au scăzut cu 40%. În cazul elevilor, bursele de reziliență au fost eliminate, iar numărul burselor de merit s-a redus la jumătate.

Am putea avea doi miniștri la Educație

România ar putea avea două Ministere ale Educației, fiecare cu propriul ministru. Aici sunt speculați Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară.

Într-un interviu pentru Libertatea, Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret” a declarat că un astfel de blocaj ar putea avea o singură soluție: împărțirea Ministerului Educației în două.

„Să avem două ministere. Unul care care să se ocupe de învățământul preuniversitar, și unul de învățământul universitar și cercetare, adică de învățământul superior.  Oricum funcționăm pe două legi diferite și atunci ar fi bine să avem și persoane cu responsabilități diferite. Asta ar putea fi o soluție: să ai un ministru propriu-zis și un ministru delegat care se ocupe strict de învățământul preuniversitar, care să empatizeze cu sutele de mii de lucrători din domeniu”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Guvernul nu a constatat oficial demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată public pe 22 decembrie. Când ar urma să fie anunțat un nou nume

Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE
18:16
Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE
SCANDAL Dominic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR
16:58
Dominic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR
NEWS ALERT Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
15:41
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
FLASH NEWS Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
15:06
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
NEWS ALERT Sancțiune blândă la Guvern pentru ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii în Parlament. Ce „amendă” a primit
14:45
Sancțiune blândă la Guvern pentru ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii în Parlament. Ce „amendă” a primit
NEWS ALERT Primăria Capitalei după Nicușor Dan: Ciprian Ciucu se plânge că „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ce propune noul edil al Bucureștiului și către cine face apel
13:52
Primăria Capitalei după Nicușor Dan: Ciprian Ciucu se plânge că „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ce propune noul edil al Bucureștiului și către cine face apel
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Știați că există șerpi „dreptaci”?
DECIZIE Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte
18:21
Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte
ANCHETĂ Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein
18:17
Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein
LIFESTYLE Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus
17:54
Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus
REACȚIE Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu
17:47
Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu
REACȚIE Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița”
17:45
Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița”
FLASH NEWS CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
17:41
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe