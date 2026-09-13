Invitată la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Mihaela Ceaușescu a povestit despre întâlnirea cu Ștefan Iordache după Revoluție. Nepoata lui Ceaușescu a relatat că Ștefan fugea după ea prin București să o cheme la o cafea și să o întrebe dacă are nevoie de ajutor după divorțul de Petre Moraru. Aceasta a spus că a fost foarte impresionată de atitudinea lui frumoasă față de ea spre deosebire de Ștefan Sileanu, actor și pictor, care a abordat-o și a întrebat-o cum de nu a fost executată. Urmărește emisiunea aici.

Mihaela Ceaușescu spune că a văzut cât de mult se schimbase atitudinea oamenilor față de ea după Revoluție

Mihaela Ceaușescu a povestit că, în ianuarie 1990, Sileanu a întâlnit-o și a întrebat-o dacă mai trăiește și dacă nu a fost împușcată, afirmație pentru care ulterior și-a cerut scuze. Ea a spus că episodul i-a arătat cât de mult se schimbaseră atitudinile oamenilor după Revoluție.

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Mihaela Ceaușescu a mai povestit că, în acea perioadă, auzise că Ștefan Iordache îl criticase dur pe Petre Moraru, inclusiv în contextul divorțului acestuia de ea. Din acest motiv, s-a temut inițial că și Iordache ar putea avea o atitudine ostilă față de ea.

„Și m-am întâlnit cu Sileanu la un văr de-al meu și m-a văzut prin ianuarie ’90 și a zis: «Mai trăiești? Nu te-a împușcat? Nu v-a împușcat pe toți?» O aberație, pe urmă și-a cerut scuze.

Și atunci am zis: oamenii au tot felul de atitudini și răsturnări de comportament. După aceea am văzut că el fugea și el nu prea fugea așa, ca un sportiv. Fuge după mine. Zic: «Mă, ăsta îmi spune ceva», mai ales că aflasem de la băieții din teatru, care îmi spuneau: «Și când venea o gagică după Petrică Moraru, consideram că e mai bine să te pui bine cu nepoata lui Ceaușescu și să-l dai în gât pe Moraru.»

Deci eu cam știam ce mișca și ce ziceau. «Mă, vezi că Ștefan Iordache l-a cam înjurat pe Petre Moraru și i-a dat și un șut în fund pentru faptul că a băgat divorț de tine și că vorbește de tine de rău.» Zic: «Dacă l-a înjurat pe Petrică, pe mine mă spânzură», în sinea mea am zis”, a susținut Mihaela Ceaușescu.

Mihaela Ceaușescu: Chestia asta m-a făcut să-l smulg din mulțime și să-l pun așa, ca un simbol

Mihaela Ceaușescu a povestit că Ștefan Iordache a ajuns-o din urmă după ce o văzuse fugind și a întrebat-o de ce se grăbește. Actorul i-ar fi spus că o căuta de aproximativ o lună, dar nu o mai găsise pentru că se mutase între timp. Cei doi au mers apoi la Hotel Dorobanți, unde Ștefan Iordache a întrebat-o dacă este bine, dacă are probleme sau dacă are nevoie de bani.

Mihaela Ceaușescu a spus că acesta i-a propus chiar să vină să locuiască la el. Aceasta a explicat că gestul lui Iordache a surprins-o, mai ales pentru că nu îl considera o persoană pragmatică, iar discuția purtată cu el a făcut-o să-l privească diferit și să-l considere un om aparte.

„Și eu fugeam și el fugea și, dincolo de ASE, mă prinde și zice: «Ce ai, dragă, de fugi așa?» Și zic: «Ce vrei?» «Cum ce vreau? Te caut de o lună. Eu mă mutasem.» Zicea că a fost la mine, dar eu mă mutasem între timp. Făcusem schimb cu Mădălin Voicu și eram într-un apartament pe Dorobanți.

Și a zis: «Hai mă, hai să bem ceva la Hotel Dorobanți.» Pe timpuri a fost un restaurant la ultimul etaj. Ne-am dus acolo, ne-am așezat și el a zis: «Am tot vorbit. Îți e bine? Ai probleme? Ai nevoie de bani?» Zic: «Nu, n-am nevoie de bani.» «Băi, vrei să vii să stai la noi?», mi-a zis el.

Deci niște chestii din astea anti-Ștefan Iordache, că nu era genul pragmatic, nu era așa el. Am stat atât de mult de vorbă cu el. Chestia asta m-a făcut să-l smulg din mulțime și să-l pun așa, ca un simbol”, a povestit Mihaela Ceaușescu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Destinul familiei Ceaușescu a fost marcat de evenimentele dramatice din decembrie 1989

Mihaela Ceaușescu este fiica lui Marin Ceaușescu, cel care a condus timp de 17 ani Agenția Economică a României la Viena până la moartea sa din 28 decembrie 1989. Cadrul universitar a predat decenii la rând la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București și a publicat volume memorialistice de referință, precum lucrarea autobiografică „Nu regret, nu mă jelesc, nu strig” și cartea „Viața mea printre artiști. Confesiunile unui spectator fidel”.

Actorul Ștefan Iordache, una dintre cele mai mari figuri ale teatrului și filmului românesc cu o carieră de peste 49 de ani pe scenă, a fost căsătorit cu profesorul universitar Mihaela Tonitza-Iordache și a rămas un apropiat al cercurilor culturale bucureștene până la decesul său din 14 septembrie 2008.