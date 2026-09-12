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De ce sunt o parte dintre români nostalgici după Ceaușescu, potrivit sondajelor? Răspunde chiar nepoata dictatorului, Mihaela Ceaușescu

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Cadrul didactic universitar Mihaela Ceaușescu a fost invitată la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, unde a subliniat că nostalgia după perioada comunistă are la bază diferențele economice majore din societatea actuală. Aceasta a arătat că pătura de mijloc a dispărut aproape complet, în timp ce intelectualii se confruntă cu un nivel de trai modest. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Impactul numelor cu rezonanță istorică rămâne puternic în societate

Descendenta familiei Ceaușescu a evocat momentul în care a legat o relație de lungă durată cu o colegă de breaslă universitară. Interesul reciproc s-a conturat rapid în clipa în care au apărut legăturile de familie cu personalități marcante din istorie.

„Când am cunoscut-o pe una dintre foarte bunele mele prietene, colegă la catedră, și am aflat că este nepoata lui Nae Ionescu — Anca Ilia Ionescu — mi-a trezit imediat interesul. Noi suntem prietene de 50 de ani, dar prima dată când am aflat cine este bunicul ei, numele acesta a avut un impact. Numele istorice trezesc interes. Dacă aș fi fost, nu știu, nepoata lui Zelea Codreanu, probabil că s-ar fi întâmplat același lucru”, a declarat cadrul didactic universitar Mihaela Ceaușescu.

Nostalgia cetățenilor vizează siguranța epocii trecute și nu persoanele de la putere

În opinia sa, atașamentul pe care mulți cetățeni îl manifestă față de deceniile trecute nu reprezintă un cult pentru foștii conducători. Motivația reală constă în sentimentul că o proporție semnificativă a populației beneficia de o stabilitate mai mare a vieții cotidiene față de nesiguranța economică actuală.

„Nostalgie după personaj? Nu. Nici noi, în familie, nu prea avem așa ceva. Poate există mai degrabă o nostalgie după epocă. Iar asta o explic foarte ușor: o mare parte din populație trăia, din anumite puncte de vedere, mai bine atunci. Astăzi, o parte foarte mică trăiește extraordinar de bine”, a declarat cadrul didactic universitar Mihaela Ceaușescu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Luxul opulent din prezent depășește orice avantaj existent în perioada comunistă

Deși fosta elită politică avea anumite avantaje materiale, nivelul de opulență din lumea contemporană este incomparabil. Bogăția acumulată de anumiți oameni de afaceri atinge cote care nu puteau fi imaginate înainte de anul 1989.

„Eu, înainte, făceam parte totuși din liga mare a acelei perioade. Dar mă uit acum la prietenii mei: au case cu lift, au podele sub care se plimbă pești. Așa ceva nu exista atunci. Sigur, existau oameni care aveau anumite privilegii, dar discrepanța de astăzi este uriașă”, a spus cadrul didactic universitar Mihaela Ceaușescu.

Clasa de mijloc s-a subțiat considerabil iar tinerii din mediul academic duc un trai modest

Comunitatea academică resimte acut efectele polarizării economice din țară. Cadrele universitare tinere nu reușesc să își achiziționeze propria locuință nici după două decenii de activitate la catedră.

„Acum există o diferență enormă între oameni foarte bogați, de care poate nici n-ai auzit, și restul societății. Aproape că nu mai există categoria de mijloc. Mă uit la felul în care trăiesc intelectualii — destul de modest. Mă uit la colegii mei mai tineri: îi știu de 20 de ani și mulți dintre ei locuiesc și acum cu chirie”, a declarat cadrul didactic universitar Mihaela Ceaușescu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

România înregistrează cele mai mari decalaje de venituri din Uniunea Europeană

Datele oficiale confirmă polarizarea economică accentuată din societatea românească. Potrivit rapoartelor Eurostat, cei mai bogați 20% dintre cetățenii României au realizat venituri de peste 7 până la 8,3 ori mai mari față de cei mai săraci 20% din populație, raport care plasează frecvent țara pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul inegalității veniturilor 

În plus, rata sărăciei relative s-a situat constant la peste 25% la nivel național, în comparație cu media comunitară de aproximativ 16%

Indicatorul coeficientului Gini pentru distribuția veniturilor a oscilat în ultimul deceniu între 28 și 37,4 puncte, iar datele statistice relevă că peste 30% din populație se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială. Totodată, în marile centre universitare, creșterea prețurilor la locuințe cu peste 40% în ultimii ani forțează tinerii cercetători și asistenți universitari să aloce peste 50% din venitul lunar net doar pentru plata chiriei.

Comentarii 1
  • Constantin Pop

    Acum, nimeni nu poate să-l acuze pe Nicole Ceaușescu de decalajul URIAS dintre elita politico-financiară și majoritatea cetățenilor. Nu mai poți să-l acuzi pe Ceaușescu de golăneala politică a lui Sorin Grindeanu, de faptul că un individ cu ” educația și cultural făcute în vestiarele de la Dinamo și Rapid- George Simion vrea să fie prim-ministru al României, de faptul că pe o scenă din România un individ , fiu de interlop din cartierul Giulești, vomită , cu boxele date la maxim, că : ” ÎMI BAG……A ÎN ROMÂNIA” iar tinerii sunt extaziați, fetițele chițăie curgând-le pe gură, pe nas torente/țunamiuri de hormoni nesatisfăcuți.
    Până în decembrie 1989 ASA CEVA NU SE PUTEA ÎNTÂMPLA ÎN ROMÂNIA!!!!!

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