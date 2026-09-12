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Duminică 13 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-Exclusiv! Aruncat în pușcărie după ce i s-a furat identitatea

Duminică 13 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-Exclusiv! Aruncat în pușcărie după ce i s-a furat identitatea
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Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Bogdan Dinu, un bucureştean devenit victima uneia dintre cele mai mari erori judiciare din perioada modernă a Justiției românești.

Deși pare incredibil, el a ajuns la Rahova în locul unui hoț din magazine care i-a furat identitatea.

Bogdan a povestit, în exclusivitate la Martorii, cum și-a descoperit fotografia pe site-ul Poliției, la categoria „Persoane urmărite”, cum s-a predat și cum a ajuns, complet nevinovat, într-o celulă invadată de ploșnițe care cădeau ca o ploaie din saltelele paturilor de sus. A fost nevoie de o expertiză criminalistă pentru ca Dinu să fie declarat nevinovat, iar greșeala polițiștilor și magistraților a avut asupra lui un impact teribil. Dat afară de la muncă și din locuința închiriată, a ajuns să doarmă într-o casă părăsită și să caute în gunoaie. Plecat în Spania, unde lucrează ca ospătar, Bogdan Dinu ne-a acordat un interviu online, iar mărturia lui dovedește încă o dată că, uneori, viața chiar bate filmul.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

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