Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre introducerea unor programe de screening și prevenție. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Alexandru Rogobete: „Dacă scoatem PNRR-ul din bugetul de anul trecut și de anul ăsta și comparăm doar Sănătatea, fără PNRR… Sănătatea are cu 2,5 miliarde mai mult decât anul trecut. Putem porni cu această diferență în ceva ce România nu a avut în ultimii 36 de ani.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Alexandru Rogobete a vorbit despre cum bugetul din Sănătate a crescut față de anul trecut. Dacă sunt scoase fondurile din PNRR din comparația bugetară, domeniul sănătății are anul acesta cu aproximativ 2,5 miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Potrivit acestuia, diferența permite lansarea unor programe de screening. Programe pe care România nu le-a avut în ultimii 36 de ani. Ministrul a spus că va începe cu screening și prevenție pentru trei tipuri de cancer: cancerul de sân, de col uterin și cel de colon. Mai mult de atât, Ministerul Sănătății ar fi crescut screeningul neonatal cu 19 noi bio-markeri.