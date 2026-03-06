Prima pagină » Emisiuni » Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”

06 mart. 2026, 19:45, Emisiuni
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre introducerea unor programe de screening și prevenție. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Alexandru Rogobete a vorbit despre cum bugetul din Sănătate a crescut față de anul trecut. Dacă sunt scoase fondurile din PNRR din comparația bugetară, domeniul sănătății are anul acesta cu aproximativ 2,5 miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Potrivit acestuia, diferența permite lansarea unor programe de screening. Programe pe care România nu le-a avut în ultimii 36 de ani. Ministrul a spus că va începe cu screening și prevenție pentru trei tipuri de cancer: cancerul de sân, de col uterin și cel de colon. Mai mult de atât, Ministerul Sănătății ar fi crescut screeningul neonatal cu 19 noi bio-markeri.

„Dacă scoatem PNRR-ul din bugetul de anul trecut și de anul ăsta și comparăm doar Sănătatea, fără PNRR… Sănătatea are cu 2,5 miliarde mai mult decât anul trecut. Putem porni cu această diferență în ceva ce România nu a avut în ultimii 36 de ani. Pentru prima dată dăm drumul la programe naționale de screening și prevenție. Începem cu trei categorii de cancer: cancerul de sân, col și colon. Introducem screening-ul neonatal, pe care îl creștem de la trei bio-markeri, cât se testau până acum, la 19 bio-markeri. Deci, practic ajungem la 22 de bio-markeri în final. Introducem profilaxia HIV-SIDA prin, mă rog, tratament pre-expunere PreP. Deci vorbim de programele de screening și prevenție cu viziune națională, cu model european. Este modelul mai mult sau mai puțin asemănător cu ce se întâmplă în țările europene.”, a explicat Ministrul Sănătății.

