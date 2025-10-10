🎭 Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 19.00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene publicul este invitat la o întâlnire specială cu actorul, regizorul, dramaturgul și profesorul universitar Mihai Gruia Sandu.

Este un episod ca un bilet la teatru, în care zeci de personaje prind viață prin intermediul unui singur om – un artist complex, cu o carieră impresionantă, care a marcat scena culturală românească.

Mihai Gruia Sandu a urcat pe scenele marilor teatre din România – Țăndărică, Casandra, Bulandra, Metropolis –, a fost vocea inconfundabilă a „Teleenciclopediei”, dar, pentru publicul larg, rămâne Arlechino: personajul pe care l-a creat și pe care îl păstrează viu și astăzi.

După 35 de ani, Arlechino se întoarce pregătit să dezvăluie povești din spatele cortinei, experiențe de viață și reflecții despre arta teatrală.

Abonați-vă la canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene pentru a nu rata această întâlnire unică cu un artist emblematic și pentru a descoperi cum se leagă viața, teatrul și eternul spirit al lui Arlechino.