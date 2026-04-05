Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Actrița Diana Lupescu, despre dorul pe care îl poartă scenei de teatru. „Nu știu dacă m-aș mai întoarce în Nottara"

Actrița Diana Lupescu, despre dorul pe care îl poartă scenei de teatru. „Nu știu dacă m-aș mai întoarce în Nottara”

Marea actriță Diana Lupescu (71 de ani) a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre dorul pe care îl poartă scenei de teatru. De altfel, a povestit despre experiența pozitivă pe care a avut-o atunci când s-a reîntors în culise ca și vizitator și, implicit, spectator. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 aprilie 2026. Vezi AICI podcastul.

„Da (n.r. dacă îi este dor de Nottara). Am fost și acum și am văzut câteva spectacole care mi-au plăcut foarte mult la Nottara. Am văzut actorii cu care eu am lucrat foarte mult, ca regizor. Am făcut foarte multe spectacole foarte frumoase. Am mers și în străinătate cu ele. Uneori, n-ai un rol foarte mare, dar știi că e locul tău într-un rol mai mic și că poți să ajuți. Și asta se formase în Teatrul Nottara. Mi-a fost dor de ei, i-am văzut, mi-a plăcut”, a spus actrița Diana Lupescu.

Actrița Diana Lupescu, despre dorul pe care îl poartă scenei de teatru 

„N-am știut ce să-mi doresc de la viață”

În continuare, marea actriță a mărturisit faptul că nu știe dacă s-ar mai reîntoarce în Nottara. În schimb, ar alege să activeze în cadrul unui teatru independent.

„Nu știu dacă m-aș mai întoarce în Nottara. M-aș duce într-un teatrul independent. Dacă m-aș întoarce acolo, nu m-aș întoarce să joc. Dar mi-a făcut plăcere, m-am dus la cabină, mi-e dor de atmosfera de dinainte de spectacol, când fetele se machiază, când fiecare mai povestește ceva. Când spune ceva, când își aduc aminte, se leagă, mai spun o replică. Mi-a plăcut foarte mult. Ele au fost foarte drăguțe cu mine, m-au primit cu bucurie. M-am simțit foarte bine.

Întotdeauna mi-a dat mai mult decât mi-am dorit (n.r. despre Dumnezeu). Actoria n-am gândit-o. Aproape nimic. În afară că mi-am dorit copii și familie și să simt afecțiune, nu mi-am dorit. N-am știut ce să-mi doresc de la viață. Restul au venit că mi le-a dat Dumnezeu. Și roluri, și teatru, și film, și televiziune”, a mai spus actrița, în cadrul podcastului.

