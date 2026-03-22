Alin Comșa a povestit cum au vrut comuniștii să distrugă munca lui Brâncuși: „Au tras cu tractoarele de Coloana Infinitului, ca s-o demoleze”

Jurnalistul Adrian Artene a pregătit o ediție specială a podcastului „Altceva”, dedicată uneia dintre cele mai fascinante personalități ale culturii române: Constantin Brâncuși. Astfel, în contextul în care 2026 este declarat Anul Constantin Brâncuși — pe 19 februarie s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui, iar în 16 martie a fost comemorată dispariția sculptorului – jurnalistul Adrian Artene l-a avut ca invitat pe Alin Comșa.

Cei doi au purtat o conversație profundă despre secretele, simbolurile și moștenirea lăsată de românul care a revoluționat arta în secolul trecut. La un moment dat, Alin Comșa a amintit un episod mai puțin plăcut din trecut. Mai exact, momentele în care comuniștii au tras cu tractoarele de Coloana Infinitului, încercând s-o demoleze…

„Eu documentez, în momentul ăsta, această istorie a faptului că, la un moment dat, Coloana Infinitului s-a vrut a fi pusă la pământ. Au tras cu tractoarele de ea, în trei rânduri, (…) în ’49, ’59 și ’53. De fiecare dată n-au reușit pentru că domnul Constantin Brâncuși s-a gândit să pună un miez foarte puternic de fontă în coloană pentru a nu fi dărâmată de vânt și a fost așa de bine făcută, încât – trăgând cu tractorul de ea – s-au rupt lanțurile. în primele două încercări, iar în a treia încercare, pur și simplu, tractorul s-a ridicat pe roțile din spate. Nu s-a rupt blanțul, dar nici nu s-a mișcat coloana”, a explicat Alin Comșa.

Constantin Brâncuși, o legendă a României devenită universală

Constantin Brâncuși a pornit de la Hobița și a cucerit întreaga lume. La 6 ani, micuțul Constantin și-a părăsit prima oară satul natal pentru ca, ulterior, să devină un sculptor… universal.

Avea doar 15 ani când a cioplit o vioară dintr-o lădiță din lemn, iar, după ce a lucrat în ateliere de vopsitorie sau în cârciumi, pentru a se întreține, Brâncuși a ajuns aproape de 30 de ani în capitala mondială a culturii: Paris. Acolo i-a întâlnit pe Rodin, Picasso, Matisse sau Modigliani și s-a remarcat prin operele sale.

Dincolo de lucrările sale care azi se găsesc în colecții private sau în muzee din întreaga lume, Brâncuși avea o viață ca un roman. Despre secretele lui, despre marile iubiri, printre care s-a numărat și Maria Tănase, puteți afla din cea mai nouă ediție ”Altceva”. ”Avea succes la doamne, era foarte carismatic”, subliniază Alin Comșa.

De altfel, sculptorul era îndrăgostit de jazz și cânta la fluier și bucium. Totodată, invitatul lui Adrian Artene dezvăluie adevăratul motiv pentru care Brâncuși a renunțat la cetățenia română, dar și multe alte lucruri nerostite până în prezent.

