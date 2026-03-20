Prima pagină » Actualitate » Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși

Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși

Bianca Dogaru

Berlinul a devenit centrul artei moderne după ce o expoziție uriașă dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis joi seară la muzeul Neue Nationalgalerie. Sute de oameni au format o coadă imensă la intrare pentru a vedea cele peste 150 de opere ale artistului român.

Expoziția reunește lucrări de o valoare uriașă. Cele mai multe piese vin de la Centrul Pompidou din Paris, dar și România a trimis trei lucrări importante. Printre ele se află celebra sculptură din marmură „Somnul”, adusă de la Muzeul Național de Artă al României.

Ambasadorul României în Germania, Adriana Loreta Stănescu, a declarat că, în acest moment, „capitala lui Brâncuși este Berlinul”. Aceasta a subliniat importanța evenimentului pentru cultura română în străinătate.

Cele mai cunoscute opere, sub același acoperiș

Vizitatorii pot vedea foarte multe dintre operele celebrului sculptor: „Muza Adormită”, „Domnişoara Pogany”, „Sărutul”, „Pasărea în Văzduh”, ori „Prinţesa X”.

Un punct de atracție special este reconstituirea unei părți din atelierul lui Brâncuși din Paris. Tot aici sunt expuse fotografii și filme făcute chiar de artist, care arată cum acesta lucra cu lumina și spațiul pentru a scoate în evidență formele sculptate.

Expoziția este deschisă până pe 9 august. Evenimentul este unul deosebit, deoarece reuniunile de acest fel, cu piese aduse din mai multe țări, sunt foarte rare. Publicul are ocazia să înțeleagă cum a reușit Brâncuși să simplifice formele și să creeze un stil nou, care a influențat întreaga lume.

