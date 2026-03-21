Cozi interminabile la Berlin la cea mai mare expoziție dedicată lui Brâncuși. Nicușor Dan: „Valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc"

Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sa, s-a deschis ieri la Neue Nationalgalerie din Berlin. Expoziția a atras mii de vizitatori și a generat cozi interminabile. Președintele Nicușor Dan a salutat evenimentul pe rețelele sociale, unde a subliniat importanța sa culturală.

„Sunt bucuros că, alături de Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și de Președintele Franței, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”, scrie președintele pe Facebook.

Expoziția, realizată în colaborare cu Centre Pompidou din Paris, reunește peste 150 de lucrări – sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă – și este prima retrospectivă majoră a operei lui Brâncuși în Germania după peste 50 de ani.

Publicul poate admira opere emblematice precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spațiu”, alături de o reconstrucție parțială a atelierului său parizian de pe Impasse Ronsin, expusă pentru prima dată în afara Franței după 1957. Potrivit organizatorilor, expoziția evidențiază rolul pionier al lui Brâncuși în abstracționismul sculptural, cu forme organice reduse la esență.

Cozi interminabile la deschiderea expoziției

De la deschidere, Neue Nationalgalerie a fost asaltată de vizitatori, formând cozi interminabile care se întind pe Potsdamer Straße, cu așteptări de peste două ore în prima zi. Interesul masiv vine după promovarea intensă și patronajul prezidențial, transformând evenimentul într-un fenomen cultural. Biletele anuale și abonamentele s-au epuizat rapid, iar autoritățile locale recomandă achiziționarea online pentru a evita aglomerația.

„Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaștere a valorii noastre, a identității noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii prin una dintre personalitățile care au marcat arta modernă în secolul XX”, scrie Nicușor Dan.

O altă expoziție la Roma

În paralel, o expoziție dedicată anului Brâncuși, sub patronajul președinților României și Italiei, este deschisă până pe 19 iulie la Muzeul Mercati di Traiano din Roma. Intitulată „Constantin Brâncuși: Originile infinitului”, ea este curatoriată de Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu instituții din Craiova și Gorj, și oferă acces gratuit cetățenilor români și moldoveni.

„Felicit ambasadele României de la Paris, Berlin și Roma pentru implicare și efortul de a organiza aceste expoziții care cresc vizibilitatea României în Europa și vă invit să descoperiți această moștenire europeană pe care Constantin Brâncuși ne-a lăsat-o tuturor”, spune președintele.
Evenimentul de la Berlin este deschis până pe 9 august 2026.

SONDAJ DE OPINIE Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită
13:21
Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită
VIDEO Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
13:00
Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
FLASH NEWS Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”
21:36
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
21:05
Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
APĂRARE Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente
14:47
Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
Mediafax
Șase obiceiuri pe care un cercetător în neuroștiințe cu 20 de ani de experiență le-a eliminat din viața sa pentru un creier mai puternic
Digi24
De ce e Scutul de la Deveselu vital pentru Europa după atacul iranian asupra Diego Garcia
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
De ce tinerii din generația Z sunt tot mai interesați de medicina tradițională chineză
INEDIT Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire
13:45
Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire
NEWS ALERT Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia
13:43
Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia
ACCIDENT Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri
13:21
Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri
FLASH NEWS SUA și Israelul au atacat centrala nucleară Natanz din Iran. Ce anunță Organizația pentru Energie Atomică. Instalația a mai fost lovită luna aceasta
13:01
SUA și Israelul au atacat centrala nucleară Natanz din Iran. Ce anunță Organizația pentru Energie Atomică. Instalația a mai fost lovită luna aceasta
ISTORIE Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București
12:43
Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București
SANCȚIUNE Primăria Capitalei avertizează: „Nu le mai dați bani parcagiilor”. Ce a transmis Poliția Locală a Municipiului București
12:37
Primăria Capitalei avertizează: „Nu le mai dați bani parcagiilor”. Ce a transmis Poliția Locală a Municipiului București

