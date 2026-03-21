Cozi interminabile la Berlin la cea mai mare expoziție dedicată lui Brâncuși. Nicușor Dan: „Valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”

Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sa, s-a deschis ieri la Neue Nationalgalerie din Berlin. Expoziția a atras mii de vizitatori și a generat cozi interminabile. Președintele Nicușor Dan a salutat evenimentul pe rețelele sociale, unde a subliniat importanța sa culturală.

„Sunt bucuros că, alături de Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și de Președintele Franței, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”, scrie președintele pe Facebook. Expoziția, realizată în colaborare cu Centre Pompidou din Paris, reunește peste 150 de lucrări – sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă – și este prima retrospectivă majoră a operei lui Brâncuși în Germania după peste 50 de ani.

Publicul poate admira opere emblematice precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spațiu”, alături de o reconstrucție parțială a atelierului său parizian de pe Impasse Ronsin, expusă pentru prima dată în afara Franței după 1957. Potrivit organizatorilor, expoziția evidențiază rolul pionier al lui Brâncuși în abstracționismul sculptural, cu forme organice reduse la esență.

Cozi interminabile la deschiderea expoziției

De la deschidere, Neue Nationalgalerie a fost asaltată de vizitatori, formând cozi interminabile care se întind pe Potsdamer Straße, cu așteptări de peste două ore în prima zi. Interesul masiv vine după promovarea intensă și patronajul prezidențial, transformând evenimentul într-un fenomen cultural. Biletele anuale și abonamentele s-au epuizat rapid, iar autoritățile locale recomandă achiziționarea online pentru a evita aglomerația.

„Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaștere a valorii noastre, a identității noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii prin una dintre personalitățile care au marcat arta modernă în secolul XX”, scrie Nicușor Dan.

O altă expoziție la Roma

În paralel, o expoziție dedicată anului Brâncuși, sub patronajul președinților României și Italiei, este deschisă până pe 19 iulie la Muzeul Mercati di Traiano din Roma. Intitulată „Constantin Brâncuși: Originile infinitului”, ea este curatoriată de Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu instituții din Craiova și Gorj, și oferă acces gratuit cetățenilor români și moldoveni.

„Felicit ambasadele României de la Paris, Berlin și Roma pentru implicare și efortul de a organiza aceste expoziții care cresc vizibilitatea României în Europa și vă invit să descoperiți această moștenire europeană pe care Constantin Brâncuși ne-a lăsat-o tuturor”, spune președintele.

Evenimentul de la Berlin este deschis până pe 9 august 2026.