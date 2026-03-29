Cafeaua noastră cea de toate diminețile. Anca Mazilu a demontat, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” de sâmbătă, 28 martie, cele mai frecvente mituri despre somn. Cât de „utilă” este cafeaua pe care o bem cu poftă dimineața sau la altă oră din zi?

Înainte să ne ducem la cafea, ideal este să bem un pahar cu apă, astfel încât să trezim toate sistemele și aparatele din corpul nostru, chiar dacă unii se duc acum direct la cafea. Hai să facem reeducarea obiceiurilor mici. Hai să ne ducem mai întâi la duș, pentru că, dacă amânăm cafeaua — ne-am trezit, da, punem — avem deja câteva minute în care ne-am făcut ordine în planul zilei. Acolo, în pat, ne-am expus la lumină naturală și ne-am și mișcat. Deja au trecut vreo 10 minute de când ne-am trezit. Am băut și un pahar cu apă. Ne ducem la duș, care durează măcar vreo 10 minute, și deja avem 20–25 de minute; cafeaua o amânăm. Deci, dacă facem așa, bem apă, ne ducem la duș și abia apoi venim la cafea. Dar înainte să ajungem la cafea, hai să deschidem frigiderul și să ne prindem de ceva proteic.

Nu de biscuiți și nici de croissante, ci de ceva proteic. Acum, fiecare își știe regimul de viață, regimul alimentar. Poți să mănânci, nu știu, niște somon. Sunt oameni care mănâncă somon la micul dejun, avocado, sau un pic de brânză, ca să pună niște grăsime și fibre. Deci gurița asta de proteină, sau un ou fiert, pe care îl mănânci dimineața, ne ajută să ne reglăm glicemia pentru toată ziua.

Cafeaua noastră cea de toate diminețile. Anca Mazilu: „Cafeaua ne păcălește”

Practic, cheia zilei respective ar fi să amânăm cafeaua cât mai mult.

Avem și această rutină, acest program, această auto-disciplină.

Exact, astfel încât să intrăm cu energie în ziua respectivă. Ce face cafeaua? Cafeaua ne păcălește acum. Doamnelor, cu care am lucrat până acum în acest program, le-am adresat următoarea întrebare: „Îți place cafeaua?” De adevăratelea sau bei cafeaua din obișnuință, exact ca la relaxare mai devreme? „Păi, nu știu, beau cafea de când mă știu… Da, probabil că îmi place cafeaua.” Doar că, dacă bei un latte mare dimineața — pentru că pe lângă cafea pui spumă de lapte, zahăr, miere, faci o supică — de fapt, tu nu mai bei cafea. Ție s-ar putea să nu-ți placă cafeaua, dar ți-ai creat obiceiul de a bea doar un lichid cald. Și atunci poți să înlocuiești inclusiv cu o cană de apă caldă. Știu că pare amuzant, dar inclusiv asta poate înlocui cafeaua de dimineață și nici măcar nu vei simți lipsa ei.

Dacă îți place cafeaua pentru gustul ei adevărat, nu ai nevoie să o alterezi cu absolut nimic. Deci aici e un aspect important și, din nou, este vorba de conștientizare. Să-ți dai seama că ai învățat acest obicei de la mama, tată sau bunici, că ai văzut cum se bea cafeaua de dimineață și că așa beau toți colegii. Toată lumea se oprește la cafea, da, dar tu poți să bei apă, nimeni nu te obligă. Colegii vor sta de vorbă cu tine chiar dacă bei apă, pentru că ție nu-ți place cafeaua.

