Prima pagină » Actualitate » Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor

Nou sezon al podcastului „Altceva". Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor

15 mart. 2026, 13:25, Actualitate

Un nou sezon al podcastului „Altceva” a debutat sâmbătă, 14 martie 2025. Canalul de YouTube Altceva a găzduit un dialog revelatoriu cu reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu.

Într-o conversație profundă și provocatoare, invitata lui Adrian Artene a dezvăluit cum ne putem elibera de frica de moarte, dar a vorbit deschis și despre pericolele pe care le ascunde industria dezvoltării personale.

Cine este Lavinia Bârlogeanu

Profesor universitar, doctor în psihologie și psihoterapeut, Lavinia Bârlogeanu ne învață cum ne putem vindeca prin credință și artă și ne „prescrie”, totodată, pilula tinereții fără bătrânețe.

De altfel, ea este convinsă că „lumea îți răspunde atunci când ai făcut un lucru bun” și apreciază că ne putem conecta cu… nemurirea, dacă scăpăm de falsa iluzie a fericirii.

În dialogul purtat cu Adrian Artene, invitata „Altceva” a vorbit și despre „mesajele primite de dincolo” și a mărturisit faptul că există vise premonitorii și… amintiri din viitor. A fost, fără îndoială, un episod care te va pune pe gânduri, mai ales că a adus perspective surprinzătoare despre psihologie, viață și transformare.

Jurnalistul Adrian Artene a vrut să afle de la invitata lui dacă, din pricina acestor frici de îmbătrânire și moarte, „ne întâlnim adesea în vise cu moartea”„Da”, i-a răspuns prof. dr. Lavinia Bârlogeanu, care a admis că, desigur, această frică ne bântuie, uneori, și visele.

„Frica apare într-un mod bântuitor”

„Când frica este mare, ea apare în acest mod bântuitor, după cum am putut observa. Dar nu întotdeauna e așa. Uneori, apare cu seninătate.

Mereu vorbesc despre o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și aș recomanda-o tuturor celor care au exercițiul lecturii și nu se tem de cultură. Cartea se numește «Visele și moartea», e scrisă de o psihanalistă «youngheană», Marie-Louise von Franz. Ea face o cercetare extraordinară a fenomenologiei morții și a felului în care moartea e constelată în visele oamenilor și arată ce înseamnă un om integrat față de un om fragmentat.

Când ești fragmentat, frica e foarte mare. Te aperi, fugi de moarte, faci orice ca să nu vină. Și se întâmplă ca în vise să vină, într-un mod înspăimântător, brutal. Știu și eu… să apară în chipul unui personaj de speriat, care pătrunde cu forța în casa ta, ca și cum ar fi un hoț. Un hoț care vine de data asta să-ți fure ceva, dar nu banii. Și apar, atunci, coșmaruri, oamenii nu reușesc să ducă visul până la capăt.

Dar, dacă începi să te informezi, dacă faci din frica ta o nevoie de informare și citești, te apropii, participi la, știu și eu, grupuri de discuții, de lectură, la ritualuri care au legătură cu… moartea, lucrurile se mai de-dramatizează și visele se schimbă. Mai vine hoțul, tema se menține, dar nu te mai sperii atât. Nici el nu te mai atacă. Îl vezi că se așează pe un scaun lângă tine și așteaptă liniștit până vei fi pregătit.

Cum evoluează teama de moarte

E foarte interesant cum evoluează această frică de moarte și cum visul arată travaliul acestei pierderi, care e, iată, pierderea propriei noastre vieți”, spune psihoterapeutul Lavinia Bârlogeanu.

Episodul complet poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.

