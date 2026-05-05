Care este cursul euro – leu în Ziua Moțiunii. Moneda națională este sub presiune

Cursul euro/leu se menține la un nivel ridicat în marți, 5 mai, când Parlamentul votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Astfel, moneda națională este în scădere, ajungând la un nivel record.

Banca Națională a României a anunțat marți, 5 mai 2026, un curs oficial de 5,2180 lei pentru un euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeană.

Este un nivel cu 0,0182 lei peste cursul oficial de luni, de 5,1998 lei pentru un euro, când fusese cu 0,0581 lei peste cursul de joi (5,1417 lei), ultima zi lucrătoare anterioară.

România în ziua Moțiunii

România se află într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Azi, Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan — un vot care poate schimba complet direcția politică a țării.

Ruptura oficială a PSD de coaliție

Moțiunea de cenzură a apărut după ruptura oficială dintre PSD și partenerii de guvernare, o ruptură care a venit brusc, dar care era pregătită de tensiuni mai vechi. PSD a decis nu doar să iasă de la guvernare, ci și să facă un pas politic riscant: să depună moțiunea împreună cu AUR.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, ceea ce arată că nemulțumirea față de Guvern este larg răspândită, cel puțin la nivel declarativ. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi.

