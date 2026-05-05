Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: Vreți să vorbim despre banii primiți de Oradea și Bihor? Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea?
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan, după ce acesta și-a susțunut discursul în Camera Deputaților, în ziua moțiunii de cenzură: „Vreți să vorbim despre banii primiți de Oradea și Bihor? Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea în ultimii ani?”, întreabă Grindeanu.

„Inițial nu am vrit să iau cuvântul la această moțiune Și nu vb de bani europeni, ci de bani primiți de la bugetul de stat pentru proiecte adevarate, în special de infrastructură. Dacă se sustine economic acest aeroport din Oradea insemna ca nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia?”, spune Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost aplaudat de parlamentarii PSD, care s-au ridicat în picioare.

Amintim că, România a intrat azi într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan — un vot care poate schimba complet direcția politică a țării. Încă de la 11:00 are loc dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a vorbit și el în plenul Parlamentului:

„Această moțiune face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost? Nu ați fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, mi-ar fi rușine”, a transmis Ilie Bolojan, la pupitrul Parlamentului.

