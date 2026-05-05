Prima pagină » Știri politice » George Simion: „Ați generat recesiune economică! Ați generat sărăcie!”

George Simion: „Ați generat recesiune economică! Ați generat sărăcie!”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

George Simion a susținut în Plenul Reunit al Parlamentului, la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Boloojan, că sărăcia și recesiunea economică au fost generate deoarece „nu au fost tăiate privilegiile”. De asemenea, liderul AUR s-a adresat direct premierului Ilie Bolojan, în plen, acuzând că a tăiat din beneficiile acordate mamelor, veteranilor, pensionarilor și ale altor categorii vulnerabile.

Vezi galeria foto
4 poze

GÂNDUL vă ține la curent cu toate detaliile legate de moțiunea de cenzură, iar informațiile și reacțiile pot fi accesate AICI. Ședința poate fi urmărită LIVE pe Youtube GÂNDUL.

George Simion „Ați generat recesiune economică! Ați generat sărăcie!”

George Simion: „Ați generat recesiune economică! Ați generat sărăcie!”

„Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat”

„Ați generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică, prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegiile. Este 5 mai. Știți câți vicepremieri ați avut? Cinci!

V-am repetat la altă moțiune despre această doamnă. Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului.

Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă”, a spus George Simion.

George Simion „Ați generat recesiune economică! Ați generat sărăcie!”

George Simion, liderul AUR

„România trebuie să meargă înapoi la votul românilor”

George Simion a susținut în plen că este timpul pentru o „reconciliere națională”.

„Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit, în ultimul an și în ultimii ani, din partea celor care se pretind proeuropeni: taxe, război, sărăcie.

Este timpul ca, prin votul de astăzi din Parlament, vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene”, a continuat liderul AUR.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp? Poligamia explicată: între biologie, cultură și nevoi emoționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe