George Simion: „Ați generat recesiune economică! Ați generat sărăcie!”

George Simion a susținut în Plenul Reunit al Parlamentului, la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Boloojan, că sărăcia și recesiunea economică au fost generate deoarece „nu au fost tăiate privilegiile”. De asemenea, liderul AUR s-a adresat direct premierului Ilie Bolojan, în plen, acuzând că a tăiat din beneficiile acordate mamelor, veteranilor, pensionarilor și ale altor categorii vulnerabile.

GÂNDUL vă ține la curent cu toate detaliile legate de moțiunea de cenzură, iar informațiile și reacțiile pot fi accesate AICI. Ședința poate fi urmărită LIVE pe Youtube GÂNDUL.

„Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat”

„Ați generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică, prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegiile. Este 5 mai. Știți câți vicepremieri ați avut? Cinci!

V-am repetat la altă moțiune despre această doamnă. Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului.

Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă”, a spus George Simion.

„România trebuie să meargă înapoi la votul românilor”

George Simion a susținut în plen că este timpul pentru o „reconciliere națională”.

„Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit, în ultimul an și în ultimii ani, din partea celor care se pretind proeuropeni: taxe, război, sărăcie.

Este timpul ca, prin votul de astăzi din Parlament, vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene”, a continuat liderul AUR.

Autorul recomandă: