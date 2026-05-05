Prima pagină » Știri externe » Declarație surprinzătoare a lui Trump într-un interviu telefonic: „Zelenski e un tip viclean care luptă cu un monstru foarte mare”

Declarație surprinzătoare a lui Trump într-un interviu telefonic: „Zelenski e un tip viclean care luptă cu un monstru foarte mare”

Declarație surprinzătoare a lui Trump într-un interviu telefonic: „Zelenski e un tip viclean care luptă cu un monstru foarte mare”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Donald Trump a acordat luni un interviu pentru emisiunea The Hugh Hewitt Show unde a discutat, printre problemele de politică internă și situația actuală cu privire la războiul cu Iran, și despre războiul dintre Ucraina și Rusia. Cu această ocazie, președintele american a afirmat, într-un sens deloc peiorativ, despre Volodimir Zelenski că este „o persoană vicleană” care a respins ofertele de pace cu Rusia.

În ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina, pe care Statele Unite l-au trecut pe plan secund în ultimele luni, Donald Trump a revenit la retorica lui obișnuită în care a spus că ambele părți suportă un cost uman foarte mare. În ceea ce privește președintele ucrainean, Trump a spus despre Zelenski că este „o persoană vicleană”. Potrivit liderului american, Washingtonul a încercat să ofere o înțelegere de pace, dar Ucraina a respins-o.

„Știți, când am pus pe masă o ofertă [de pace], a fost o persoană vicleană [Volodimir Zelenski]. Este un tip viclean. Și vrem să obținem o înțelegere. Și știți, ei pierd teritorii, dar asta cu un cost mare pentru Rusia și pentru ei. Îmi place Zelenski. Întotdeauna m-am înțeles cumva cu el, cu excepția momentului petrecut la Casa Albă, care mi s-a părut puțin agresiv din partea lui”, a spus Donald Trump în cadrul interviului.

În ceea ce privește războiul cu Rusia, președintele american a spus despre ucraineni că „se luptă împotriva unui monstru foarte mare și l-au ținut în frâu foarte mult timp”, a spus Donald Trump despre Ucraina.

Recomandările autorului:

WSJ: Iranienii ar putea folosi delfini minați împotriva navelor americane din Strâmtoarea Ormuz

Serviciile de informații europene susțin că Putin se teme de un atentat și își petrece tot mai mult timp în buncăre. Kremlinul ar fi instalat camere de supraveghere inclusiv în locuințele personalului

Test major al clauzei de apărare colectivă a UE. Țările europene au pus în practică un scenariu de război hibrid fără participarea SUA

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce scrie presa maghiară despre moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Ce va urma după va fi mai rău decât situația actuală“
12:28
Ce scrie presa maghiară despre moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Ce va urma după va fi mai rău decât situația actuală“
FLASH NEWS Test major al clauzei de apărare colectivă a UE. Țările europene au pus în practică un scenariu de război hibrid fără participarea SUA
12:22
Test major al clauzei de apărare colectivă a UE. Țările europene au pus în practică un scenariu de război hibrid fără participarea SUA
CONTROVERSĂ Noi detalii șocante în dosarul incendiului devastator din Los Angeles. Furia exprimată de principalul suspect: „Să eliminăm toți miliardarii”
11:51
Noi detalii șocante în dosarul incendiului devastator din Los Angeles. Furia exprimată de principalul suspect: „Să eliminăm toți miliardarii”
CONTROVERSĂ De cât timp ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară. Programul nu s-a modificat nici după cele două luni de război cu SUA și Israel
11:36
De cât timp ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară. Programul nu s-a modificat nici după cele două luni de război cu SUA și Israel
RĂZBOI Atac masiv al Ucrainei în Rusia cu rachete Flamingo și drone kamikaze. O unitate strategică pentru Shahed și Iskander, în flăcări
11:07
Atac masiv al Ucrainei în Rusia cu rachete Flamingo și drone kamikaze. O unitate strategică pentru Shahed și Iskander, în flăcări
FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp? Poligamia explicată: între biologie, cultură și nevoi emoționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe