Declarație surprinzătoare a lui Trump într-un interviu telefonic: „Zelenski e un tip viclean care luptă cu un monstru foarte mare”

Donald Trump a acordat luni un interviu pentru emisiunea The Hugh Hewitt Show unde a discutat, printre problemele de politică internă și situația actuală cu privire la războiul cu Iran, și despre războiul dintre Ucraina și Rusia. Cu această ocazie, președintele american a afirmat, într-un sens deloc peiorativ, despre Volodimir Zelenski că este „o persoană vicleană” care a respins ofertele de pace cu Rusia.

„Știți, când am pus pe masă o ofertă [de pace], a fost o persoană vicleană [Volodimir Zelenski]. Este un tip viclean. Și vrem să obținem o înțelegere. Și știți, ei pierd teritorii, dar asta cu un cost mare pentru Rusia și pentru ei. Îmi place Zelenski. Întotdeauna m-am înțeles cumva cu el, cu excepția momentului petrecut la Casa Albă, care mi s-a părut puțin agresiv din partea lui”, a spus Donald Trump în cadrul interviului. În ceea ce privește războiul cu Rusia, președintele american a spus despre ucraineni că „se luptă împotriva unui monstru foarte mare și l-au ținut în frâu foarte mult timp”, a spus Donald Trump despre Ucraina.

