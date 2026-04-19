Comunitatea „Altceva” a fost invitată, sâmbătă, la o incursiune fascinantă în universul numerologiei. Jurnalistul Adrian Artene l-a avut invitat pe celebrul numerolog Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Eduard Agachi nu este doar un nume de referință în domeniu, ci un veritabil cercetător al misterelor universale. Fondator al platformei „Secretul numerelor” și autor al unor volume de succes precum „Destinul ascuns în numere” și „Manual de numerologie”, Agachi abordează această disciplină nu ca pe un instrument de „ghicit”, ci ca pe o știință riguroasă.

Numerologul Eduard Agachi ne învață cum să folosim numerele pentru a ne „debloca” viața

„Când intrăm cu mașina în noroi sau zăpadă, ce facem? Mergem înainte și înapoi, doar ca să ieșim.

Exact același lucru este benefic și din perspectivă numerologică: te duci în cifra următoare sau anterioară.

Dacă problema este interioară, te raportezi la ziua de naștere. Dacă este exterioară, la cifra destinului.

De exemplu, dacă ai destinul 6, te duci în 7. Este vorba despre ieșirea din zona de confort.

Diferența dintre cifre consecutive este mare și creează disconfort. Dar tocmai acest disconfort ajută la evoluție.

Exemplu: un 4 este organizat, planificat. Un 5 este spontan, liber. Pentru a evolua, 4 trebuie să experimenteze comportamentul lui 5.

Este dificil, dar necesar.

Omul trebuie să se dezvolte singur, să ia decizii. Nu există scurtături.

Trebuie să știm încotro să ne îndreptăm și cum să folosim aceste lucruri în mod favorabil”, a spus numerologul Eduard Agachi, la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

