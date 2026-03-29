Pont pentru un somn liniștitor. Anca Mazilu: „Să nu mâncăm picant înainte de culcare"

Pont pentru un somn liniștitor. Anca Mazilu a demontat, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” de sâmbătă, 28 martie, cele mai frecvente mituri despre somn. Ce ar trebui, de exemplu, să nu mâncăm, pentru a avea un somn liniștitor?

„În alte elemente punem nutriția, adică ce mâncăm și când mâncăm, pentru că sunt alimente care facilitează somnul și sunt alimente care, dimpotrivă, ne împiedică să dormim.

La mari grupe de alimente punem prăjelile. Oricum am da-o, oricât de bun ar fi ceva prăjit, acum nu putem să ne gândim că…

În crucea nopții nu e recomandat și înainte…

Prăjit și nici șaorma. Deci orice este prăjit produce inflamații în organism. Fluxul sanguin se va duce către intestine, către digestie, și atunci noi vom adormi mai greu, pentru că creierul nu va sta relaxat; el va avea alte procese biologice de făcut cu burta plină. Toată lumea știe că adormim mai greu. Dar, dincolo de zaharuri, da, zaharurile ne stimulează, se produce inflamație și ne dau acel „spike” de energie. În loc să ne ducem către relaxare și culcare, vom avea ruminație și vom sta cu ochii deschiși pe pereți, fără să știm de ce. E de la lingurița aia de ceva înainte de culcare.

Pont pentru un somn liniștitor. Anca Mazilu: „Să nu mâncăm cărnuri grele înainte de culcare”

Sau de la un colț de pâine. De ce? Am întâlnit oameni care iau un colț de pâine înainte de culcare, sau un biscuit, sau absolut orice. Bucățica aia mută atenția din relaxare către un nou proces: digestia. Deci ăsta este un alt obicei.

Și, în această situație, cu câte ore înainte de a dormi nu ar trebui să mai mâncăm?

Ideal ar fi cam cu două-trei ore înainte de culcare să ne oprim din mâncat. Ideal ar fi să nu mâncăm nici picant înainte de culcare, pentru că și picantul stimulează organismul și vom sta mai treji. Să nu mâncăm cărnuri grele înainte de culcare. Doar că toate lucrurile astea nu sunt noutăți. Ce le spun eu întotdeauna oamenilor care vin către mine și își doresc să se reîmprietenească cu somnul este să aplice ceea ce aud. Pentru că informația pe care eu o spun acum, cu siguranță, au auzit-o și în alte podcasturi, și de la medici, și de la nutriționiști, și de la tot felul de specialiști. Doar că noi nu o punem în practică. Spunem „da, mă, știu”, dar tot…

Exact. „Da, mă, știu, dar ce să fac? Vin obosit de la muncă?” Normal că mănânc o șaorma. Vin obosit de la muncă, merci, o bere, și noi ne scriem tot felul de identic…

Foarte tare ne afectează. Adică e o mare păcăleală că alcoolul ne ajută să adormim.

Nu dormim mai liniștiți, dormim mai anesteziați. Alcoolul este perceput de creier și de organism ca o otravă în primul ciclu de somn, adică primele 90 de minute. Acum fiecare să-și facă calculul cât doarme efectiv. Primele 90 de minute de somn, organismul încearcă să expulzeze această otravă. Indiferent de cantitate, evident, cu cât e mai mult alcool, cu atât este necesar mai mult timp pentru curățarea organismului. Orice pahar de alcool înseamnă 90 de minute de somn odihnitor calitativ, de somn profund. Dacă îl știm, avem somnul REM și…non-REM”, a explicat Anca Mazilu la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”.

