Titiana Popa a explicat care sunt DUHURILE care ne ajută: „Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu”

09 nov. 2025, 18:05, Altceva Podcast
Sâmbătă, 8 noiembrie, a podcastului ALTCEVA Adrian Artene a avut-o ca invitată pe Titiana Popa, într-o ediție cu temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Printre altele, ea a explicat și care sunt duhurile care ne ajută…

„Aceste duhuri vin la purtător acolo, de multe ori, le chemăm noi. Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu, bântuie prin lume şi vin să ne impedice să fim cea mai bună variantă a noastră. Ele se cuibăresc atunci când noi suntem vulnerabili. De aceea nu degeaba biserica a lăsat în Postul Paştelui, a creat această rugăciune miraculoasă de îndepărtare a duhurilor rele şi de aducere a duhurilor bune. De acolo a venit ideea acestui tabel. Aceste duhuri eu nu le-am pus în aplicare. Oamenii se confruntă cu ele în tot parcursul anului, nu doar în Postul Paştelui. De ce să aştepte până la Postul Paştelui când pot să le facă şi mai devreme?”, a explicat Titiana Popa.

Titiana Popa, invitata lui Adrian Artene la Podcastul ALTCEVA

De-a lungul conversației purtate cu Titiana Popa, ascultătorii pot descoperi rugăciunea care curăță energiile nefavorabile, metodele de testare kinesiologică, cauzele ascunse ale dezechilibrelor fizice și emoționale, dar și primii pași spre armonie interioară.

Titiana Popa explică, totodată, cum putem activa scutul de protecție împotriva energiilor negative și cum putem recunoaște „duhurile care ne ajută” în procesul de vindecare.

Pe de altă parte, episodul vorbește despre curățarea memoriei din inimă, tratamentele prin intermediul duhurilor și chiar despre vocea icoanelor, într-un dialog care unește știința, spiritualitatea și experiența personală a vindecării.

„Sunt niște legi divine și omul trebuie să fie conștient de acest lucru”, concluzionează Titiana Popa, oferind ascultătorilor o perspectivă unică asupra „medicinei sufletului” — o terapie a conștiinței, a rugăciunii și a iubirii universale.

VEZI AICI EPISODUL INTEGRAL:

Episodul complet este disponibil, de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene.

