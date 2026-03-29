Trucul care te ajută să adormi mai repede. Anca Mazilu: „Odată ce înțelegem asta, multe lucruri se pot modifica bine în viața noastră”

Multe persoane se confruntă adesea cu insomnii, mai ales când este vorba despre un moment important cum ar fi o vacanță sau o întâlnire, iar Anca Mazilu a demontat, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” de sâmbătă, 28 martie, cele mai frecvente mituri despre somn. Cum putem să „păcălim” creierul pentru a adormi mai devreme.

Există o păcăleală pe care o putem face cu creierul nostru: știm că el este ca un cățel dresabil, iar odată ce înțelegem asta, multe lucruri se pot modifica bine în viața noastră. Ținem ochii închiși și mișcăm ochii dreapta-stânga. Da, mișcăm pur și simplu ochii dreapta-stânga, dar cu ochii închiși, astfel încât creierul să aibă senzația de mișcare rapidă a ochilor. Surpriza va fi că, fără să numărăm oi, vom vedea că nu ajung toate în țarc, pentru că reușim să adormim. Povestea cu gimnastica ochilor înainte de culcare este un truc care ne ajută foarte mult.

Mișcăm ochii stânga, amândoi ochii îi ducem în partea stângă, apoi în partea dreaptă, dar cu ochii închiși. Duceți ochii în sus, în jos, uitându-vă inclusiv încrucișat. Veți simți cum se detensionează mușchii ochilor. După care facem mișcarea stânga-dreapta, stânga-dreapta. Cu ochii închiși putem intra inclusiv într-un flux de afirmații, spunând: „Am un somn odihnitor. Adorm repede.” Fiecare își calibrează afirmațiile proprii, iar creierul va adormi pentru că se relaxează foarte bine.

Important este că, dacă nu adormim până la ora 4:00, să nu intrăm în panică, pentru că de multe ori dezvoltăm anxietate legată de somn, apropo de identitățile pe care le avem: „Eu sunt omul care adoarme doar la ora 2:00” sau „Eu nu adorm niciodată înainte de ora 4:00.”

Ni se poate schimba programul, da, și atunci intrăm în panică. Această panică nu mă ocolește. Nici pe mine, de multă vreme, nu m-a cuprins. Dar țin minte că, la un moment dat, când trebuia să fiu la aeroport la ora 4:00 dimineața, încercam să mă așez în pat la ora 10:00 și, la ora 11:00 sau 12:00, când constatam că nu adormisem, intram în panică.

Creierul: primește suficientă dopamină și entuziasmul te pune în mișcare

Bine, te vei trezi obosit, vei fi irascibil toată ziua, dar nu vei strica absolut nimic înainte de călătorie, mai ales dacă e o călătorie importantă. E ca înaintea unei întâlniri: oricât de obosit ai fi, când sună persoana pe care o visezi, oboseala dispare. Ai făcut duș, ai pus gel în păr și te-ai îmbrăcat în 20 de minute. Nu mai ții cont de oboseală. De ce? Pentru că exact asta face creierul: primește suficientă dopamină și entuziasmul te pune în mișcare.

Sunt oameni care intră într-o supărare, într-o inerție aproape de depresie, în momentul în care nu au bani sau suntem înainte de salariu.

Da, trei-patru zile înainte de salariu, nu mai vine să facă nimic, te închizi ușor-ușor. În momentul în care primești notificarea că ți-au venit niște bani, vrei și călătorie, vrei și cumpărături, vrei și ieșire. Exact asta se întâmplă și cu călătoria respectivă. Și este normal — entuziasm înainte de călătorie.

Ce poți să faci? Pe de o parte, să nu intri în panică și să stai cât mai relaxat posibil. Corpul trebuie să fie relaxat, pentru că nu vei intra în somn profund dacă ești tensionat. Nu vei avea somn profund, dar măcar va fi mult mai bine decât dacă te învârți și zici: „Aoleu, mă trezesc obosit!”

