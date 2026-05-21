Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Viorel Cataramă a vorbit despre percepția membrilor Partidului Național Liberal cu privire la măsurile luate de către Ilie Bolojan pe parcursul mandatului său de prim-ministru.

Întrebat despre viziunea liberalilor cu privire la măsurile guvernului Bolojan, Viorel Cataramă a declarat că unii dintre aceștia ar putea fi direct afectați de reformele la nivelul administrațiilor locale și centrale. Omul de afaceri susține că PNL s-ar fi transformat într-un partid al bugetarilor. Ca urmare, mulți oameni din partid, dar și familiile acestora, ar fi dependenți de posturile din administrațiile locale.