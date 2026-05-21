Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a vorbit despre percepția membrilor Partidului Național Liberal cu privire la măsurile luate de către Ilie Bolojan pe parcursul mandatului său de prim-ministru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Întrebat despre viziunea liberalilor cu privire la măsurile guvernului Bolojan, Viorel Cataramă a declarat că unii dintre aceștia ar putea fi direct afectați de reformele la nivelul administrațiilor locale și centrale. Omul de afaceri susține că PNL s-ar fi transformat într-un partid al bugetarilor. Ca urmare, mulți oameni din partid, dar și familiile acestora, ar fi dependenți de posturile din administrațiile locale.
„Depinde cu cine vorbești. În decursul atâtor ani de guvernare, PNL-ul, dacă vreți, s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Adică, permanent, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare an, oamenii, membri ai Partidului Național Liberal, susținuți de Partidul Național Liberal, au ocupat din ce în ce mai multe funcții, la nivel central și local, în toată țara. Tot. Și atunci, acei oameni reprezintă un nucleu semnificativ al PNL-ului, inclusiv ei și familiile lor. Pentru că sunt dependenți, toți, de funcțiile numite politic. Și sunt foarte mulți.”