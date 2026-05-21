Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre negocierile dintre reprezentanții partidului AUR și președintele Nicușor Dan de la Cotroceni.

Prim-vicepreședintele AUR, profesorul Dan Dungaciu, susține că partidul a dorit mai întâi să-și clarifice statutul de partid politic. Acest demers a venit în contextul refuzului clar al președintelui privind o potențială guvernare AUR.

„Încă nu s-a discutat astăzi. Discuția a fost legată de asta. Noi, spre deosebire de alte partide, am avut de clarificat următorul lucru. Pentru că dacă domnul președinte, înainte, a spus „nu dau mandat, nu, nu, nu, nu, nu”, stați un pic. Nu ne întrebați de majoritate. Hai să clarificăm dacă statutul nostru de partid politic este același pe care-l au și alte partide. Și apoi a început conversația.”

Dungaciu spune că are speranța că aceste discuții exploratorii au lămurit acest aspect privitor la poziția partidului AUR. El a adăugat că în discuțiile oficiale urmează să înceapă adevăratele negocieri privind formarea unei majorități și numirea unui prim-ministru.