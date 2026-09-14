Prima pagină » Știri externe » Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei

Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei

Melania Agiu
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul Danilo Hetmantsev, care se află în relații strânse cu David Arakhamiia, șeful fracțiunii „Slujitorul Poporului” din Parlament, este menționat ca posibil candidat la funcția de procuror general al Ucrainei, au transmis surse ale publicației „Ukrainska Pravda” din cercurile politice.

Partidul „Slujitorul poporului”, a fost înfiinţat de Volodimir Zelenski.

Potrivit „Ukrainska Pravda”, Hetmantsev a fost ales deputat pentru actuala legislatură din partea partidului „Slujitorul Poporului”, ocupând locul 20 pe lista electorală a acestuia, deși nu era membru oficial al partidului.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În prezent, este membru al fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului” și prezidează Comisia pentru finanțe, politică fiscală și vamală a Radei Supreme a Ucrainei.

Hetmantsev a postat pe canalul său de Telegram un mesaj în care a negat că ar fi luat în considerare pentru funcția de procuror general.

Alte surse ale publicației „Ukrainska Pravda” afirmă, de asemenea, că nu s-a luat încă o decizie definitivă cu privire la candidatul pentru funcția de procuror general.

Totul depinde de votul programat pentru marți, 15 septembrie, când Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) trebuie mai întâi să aprobe oficial demiterea fugarului Ruslan Kravcenko.

La 5 septembrie, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat că au descoperit o organizație criminală condusă de un înalt funcționar dintr-una dintre unitățile structurale ale Parchetului General. Membrii acesteia sunt bănuiți că au acceptat în mod sistematic mită de la centre de apeluri fictive și că s-au făcut vinovați de spălare de bani.

La 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravchenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În dimineața zilei de 14 septembrie, Kravchenko a declarat că a semnat un act de punere sub suspiciune împotriva directorului NABU, Semen Kryvonos, și a acuzat NABU și SAPO că au confiscat ilegal materiale referitoare la dosarele împotriva angajaților lor în cadrul perchezițiilor efectuate ca parte a unei operațiuni anticorupție denumită „Operațiunea Cartagina”, cu scopul de a împiedica luarea unor decizii procedurale în respectivele dosare.

Între timp, președintele Volodimir Zelenski a solicitat parlamentului să aprobe de urgență demisia procurorului general Ruslan Kravchenko.

David Arakhamiia, șeful fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, a declarat că Rada Supremă intenționează să examineze demisia lui Kravchenko marți, 15 septembrie.

Ukrainska Pravda a relatat că, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine, Kravchenko a părăsit Ucraina într-un vehicul oficial în noaptea de 13 spre 14 septembrie. Kravchenko a confirmat că a călătorit în străinătate, dar a afirmat că se afla într-o călătorie de afaceri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vorbește în conferința de presă organizată la summit-ul din Finlanda. Liderii europeni au izbucnit în râs
14:41
Nicușor Dan vorbește în conferința de presă organizată la summit-ul din Finlanda. Liderii europeni au izbucnit în râs
ÎNARMARE Compromisul lui Trump pentru Kiev: Ucraina ar putea obține o licență Patriot, dar numai pentru rachete „mai puțin avansate”. Despre ce tehnologii ar fi vorba
14:10
Compromisul lui Trump pentru Kiev: Ucraina ar putea obține o licență Patriot, dar numai pentru rachete „mai puțin avansate”. Despre ce tehnologii ar fi vorba
NEWS ALERT Un român transporta droguri cu TIR-ul. Captură uriașă în Italia, în valoare de aproape 2 milioane de euro
14:00
Un român transporta droguri cu TIR-ul. Captură uriașă în Italia, în valoare de aproape 2 milioane de euro
INEDIT Harry și Meghan sunt tratați de regele Charles ca „simpli cetățeni”. Cum își petrec ducii de Sussex primele zile înapoi în Anglia
13:49
Harry și Meghan sunt tratați de regele Charles ca „simpli cetățeni”. Cum își petrec ducii de Sussex primele zile înapoi în Anglia
FLASH NEWS AirBaltic este prima companie aeriană din Europa amenințată de faliment din cauza scumpirii kerosenului. Ce datorii are operatorul de zbor și cum încearcă să se salveze
13:41
AirBaltic este prima companie aeriană din Europa amenințată de faliment din cauza scumpirii kerosenului. Ce datorii are operatorul de zbor și cum încearcă să se salveze
NEWS ALERT Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea
12:12
Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Adevărul despre Peaky Blinders: cât de diferită era banda din Birmingham față de cea din serial
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
COMUNICAT Comunicat | Grupul PACE minte. AUR a votat ca gazul românesc să rămână în România
14:40
Comunicat | Grupul PACE minte. AUR a votat ca gazul românesc să rămână în România
COMUNICAT Comunicat | Studiu Vodafone: O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism
14:31
Comunicat | Studiu Vodafone: O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism
EDUCAȚIE Cum explică ministrul Educației dezastrul de la testele PISA și ce măsuri anunță
14:27
Cum explică ministrul Educației dezastrul de la testele PISA și ce măsuri anunță
SEMNAL DE ALARMĂ 200.000 de fermieri și ciobani sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei. „Rugăm jandarmii să nu ne mai gazeze, încă nu s-au vindecat arsurile din iulie”. Autoritățile iau în calcul restricționarea traficului. Ce mai recomandă
14:27
200.000 de fermieri și ciobani sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei. „Rugăm jandarmii să nu ne mai gazeze, încă nu s-au vindecat arsurile din iulie”. Autoritățile iau în calcul restricționarea traficului. Ce mai recomandă
FLASH NEWS Ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. La cât se ridică valoarea sprijinului pentru fiecare companie
14:11
Ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. La cât se ridică valoarea sprijinului pentru fiecare companie
PROIECT DE LEGE Proiectul de lege care ar reduce numărul parlamentarilor la 300, iniţiat de senatorul Corneliu Negru (AUR), a fost respins de Comisia Juridică
14:01
Proiectul de lege care ar reduce numărul parlamentarilor la 300, iniţiat de senatorul Corneliu Negru (AUR), a fost respins de Comisia Juridică

Cele mai noi

Trimite acest link pe