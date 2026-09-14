Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei

Deputatul Danilo Hetmantsev, care se află în relații strânse cu David Arakhamiia, șeful fracțiunii „Slujitorul Poporului” din Parlament, este menționat ca posibil candidat la funcția de procuror general al Ucrainei, au transmis surse ale publicației „Ukrainska Pravda” din cercurile politice.

Partidul „Slujitorul poporului”, a fost înfiinţat de Volodimir Zelenski.

Potrivit „Ukrainska Pravda”, Hetmantsev a fost ales deputat pentru actuala legislatură din partea partidului „Slujitorul Poporului”, ocupând locul 20 pe lista electorală a acestuia, deși nu era membru oficial al partidului.

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În prezent, este membru al fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului” și prezidează Comisia pentru finanțe, politică fiscală și vamală a Radei Supreme a Ucrainei.

Hetmantsev a postat pe canalul său de Telegram un mesaj în care a negat că ar fi luat în considerare pentru funcția de procuror general.

Alte surse ale publicației „Ukrainska Pravda” afirmă, de asemenea, că nu s-a luat încă o decizie definitivă cu privire la candidatul pentru funcția de procuror general.

Totul depinde de votul programat pentru marți, 15 septembrie, când Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) trebuie mai întâi să aprobe oficial demiterea fugarului Ruslan Kravcenko.

La 5 septembrie, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat că au descoperit o organizație criminală condusă de un înalt funcționar dintr-una dintre unitățile structurale ale Parchetului General. Membrii acesteia sunt bănuiți că au acceptat în mod sistematic mită de la centre de apeluri fictive și că s-au făcut vinovați de spălare de bani.

La 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravchenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În dimineața zilei de 14 septembrie, Kravchenko a declarat că a semnat un act de punere sub suspiciune împotriva directorului NABU, Semen Kryvonos, și a acuzat NABU și SAPO că au confiscat ilegal materiale referitoare la dosarele împotriva angajaților lor în cadrul perchezițiilor efectuate ca parte a unei operațiuni anticorupție denumită „Operațiunea Cartagina”, cu scopul de a împiedica luarea unor decizii procedurale în respectivele dosare.

Între timp, președintele Volodimir Zelenski a solicitat parlamentului să aprobe de urgență demisia procurorului general Ruslan Kravchenko.

David Arakhamiia, șeful fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, a declarat că Rada Supremă intenționează să examineze demisia lui Kravchenko marți, 15 septembrie.

Ukrainska Pravda a relatat că, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine, Kravchenko a părăsit Ucraina într-un vehicul oficial în noaptea de 13 spre 14 septembrie. Kravchenko a confirmat că a călătorit în străinătate, dar a afirmat că se afla într-o călătorie de afaceri.